畢馬威香港區首席合夥人及中國副主席張頴嫻

近年全球金融市場充滿不確定性。從高息環境、地緣政治，到人工智能（AI）浪潮席捲各行各業，企業及投資者都在思考同一個問題：下一輪增長機遇在哪裡？ 作為國際金融中心，香港正站在新的轉型關口。一方面，資本市場需要尋找新的增長動力；另一方面，企業亦面對數碼轉型、成本控制及全球競爭加劇等挑戰。在此背景下，AI、綠色金融及粵港澳大灣區發展，正逐漸成為市場最關注的三大主題。 畢馬威香港區首席合夥人及中國副主席張頴嫻認為，未來幾年香港的機遇並非來自單一產業，而是來自科技、金融與跨境資本的深度融合。張頴嫻稱：「AI、可持續發展及粵港澳大灣區融合，將成為推動香港下一階段經濟增長的三大重要動力。這三個領域不但各自蘊藏龐大機遇，更能發揮協同效應，進一步鞏固香港的國際金融中心地位。」

AI重塑金融服務競爭格局 生成式AI自ChatGPT面世後迅速普及，市場普遍聚焦於AI會否取代人類工作，但金融機構更關心的是如何利用AI提升效率、降低成本及創造新收入來源。 根據畢馬威《香港就業市場展望》，企業廣泛應用AI的比例已由去年的8%上升至24%，而接近一半受訪企業認為AI應用能力已成為未來核心技能之一。 在金融業，AI正在改變從投資研究、財富管理、風險控制到客戶服務的整個價值鏈。例如銀行可利用AI分析海量市場數據，提升投資決策效率；保險公司則利用AI加強風險評估及理賠管理；基金公司亦開始透過AI提升客戶互動及產品個人化能力。

張頴嫻指出：「AI的價值不僅是節省成本，更重要是協助企業提升決策能力及市場競爭力。人的專業知識、經驗及判斷能力仍然不可或缺，而AI將進一步提升這些能力所能創造的價值。」 她認為，香港金融機構未來的競爭力，將取決於如何將AI技術與專業人才結合，而非單純追求自動化。 資本市場迎來綠色金融新機遇 除了AI之外，可持續發展（ESG）已成為全球資本市場的重要投資主題。 隨著亞洲各地政府推進減碳及能源轉型，市場對綠色債券、可持續發展掛鈎貸款及轉型融資（Transition Finance）的需求持續增加。香港作為亞洲重要融資中心，正積極爭取成為區內綠色金融樞紐。

張頴嫻指出，低碳轉型將帶來龐大融資需求，無論是新能源項目、基礎設施升級，還是企業供應鏈減排，都需要大量長期資金支持。 對投資者來說，未來機遇已不再局限於傳統綠色企業，而是擴展至支援高碳產業轉型的金融工具與專業服務。 她表示：「香港擁有成熟的法律制度、專業服務網絡及國際資本市場優勢，能夠協助內地及亞洲企業對接環球資金，支持區域能源轉型及產業升級。」 市場預期，未來數年，可持續發展報告、碳管理、氣候風險分析及ESG諮詢等專業服務需求亦將同步增長，為金融及專業服務業創造新的收入來源。

大灣區成跨境資本配置平台 與此同時，粵港澳大灣區的融合發展，正為香港金融市場帶來新的戰略定位。 近年來，跨境理財通、債券通及ETF互聯互通等政策逐步擴展，香港作為國際資本進入內地的重要門戶地位進一步鞏固。 張頴嫻認為，香港未來的角色將由過去的「超級聯繫人」，進一步升級為「超級合夥人」。 隨著河套深港科技創新合作區、北部都會區及新田科技城等大型發展項目推進，香港不僅能夠連接資本，更可促進科技成果轉化及產業合作。

對內地科技企業而言，香港資本市場仍是國際融資的重要平台；對海外投資者而言，香港則是進入中國市場及大灣區經濟圈的重要橋樑。 尤其在人工智能、高端製造、生物科技及新能源等新興產業領域，大灣區龐大的創科生態圈與香港國際金融平台之間的協同效應，正逐步形成新的增長故事。 香港企業的新考驗 不過，在機遇背後，企業仍然面對經營壓力。 張頴嫻表示，目前企業界最關注的議題主要包括全球經濟環境變化、盈利能力及風險管理。面對利率走勢、地緣政治及貿易政策的變化，企業必須提升靈活性及韌性。

她認為，企業不能只着眼於成本削減，而應思考如何將有限資源投放到最能創造長期價值的領域，包括科技創新、人才培育及新市場開拓。 張頴嫻總結：「香港擁有國際金融中心優勢、成熟的專業服務體系，以及連接中國內地與國際市場的獨特地位。只要企業能夠靈活應對市場變化、持續提升營運效率，並積極把握科技創新及新市場帶來的機遇，便有望進一步增強競爭力。」 展望未來，香港資本市場的新故事或許不再只由IPO規模或成交額決定，而是取決於能否把人工智能、綠色金融及大灣區發展三大趨勢轉化為持續的資本流動與企業增長動力。在全球經濟進入新周期之際，這亦將成為香港鞏固國際金融中心地位的關鍵所在。