養和連續五度成功通過澳洲醫療服務國際標準委員會（ACHSI）全機構評審，癌症及眼科服務更率先全港獲「卓越醫療中心」（Centre of Excellence, CoE）認證。

養和醫療集團（養和）於秉承優質服務上再創里程碑，不但成功通過第五次澳洲醫療服務國際標準委員會（ACHSI）評審，與此同時，養和的癌症及眼科服務同獲「卓越醫療中心」（Centre of Excellence, CoE）認證，令養和成為全港首間獲卓越醫療中心認證的醫療機構。「卓越醫療中心」是更為專門且深度的認證，以表揚在特定專科或服務範疇展現卓越專業水平及成就的醫療機構。此外，養和首次以全集團架構獲得「全機構評審」（Organisation-Wide Accreditation），範圍涵蓋旗下兩大院區及六個門診網絡，確認養和旗下所有設施及服務均貫徹高水平服務標準，更體現集團追求卓越、堅守全人及以人為本護理的承諾。

養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生表示：「養和的癌症及眼科服務獲ACHSI評為全港首兩個『卓越醫療中心』，我們為此深感榮幸。這項認證肯定了團隊多年來共同建立的專科實力、跨專科協作及以人為本的護理。ACHSI評審不只是對養和服務及護理質素的認可，更印證了養和『3T精神』──教學相長（Teaching）、團隊協作（Teamwork）及互相信任（Trust）──已融入集團每一位同事的日常工作，同時亦確立養和在卓越臨床服務、醫療創新、教育及可持續發展方面的承諾。我們會繼續精益求精，為病人及社會提供更優質的服務。」

ACHSI行政總裁Karen LUXFORD博士表示：「ACHSI能與養和建立長久的合作關係，以互相尊重、共同進步為基礎，為此深感榮幸。養和醫療集團在確保病人、家屬、照顧者及社區獲得安全及優質醫療方面表現出色，是次癌症及眼科服務獲頒卓越醫療中心認證，加上全機構評審，充分彰顯養和對卓越的不懈追求。謹此恭賀養和全體團隊獲得這項實至名歸的殊榮。」

ACHSI行政總裁Karen LUXFORD博士指出，養和醫療集團在確保病人、家屬、照顧者及社區獲得安全及優質醫療方面表現出色，是次癌症及眼科服務獲頒卓越醫療中心認證，加上全機構評審，充分彰顯養和對卓越的不懈追求。

養和：一個集團 同一護理標準 養和醫療集團自2017年成立以來，逐步整合完善的醫療網絡，涵蓋醫院服務、專科門診、診斷服務、日間手術及復康服務。集團成員包括：位於跑馬地具百年歷史的養和醫院、位於筲箕灣設備先進的養和東區醫療中心、世界級的養和癌症中心、養和醫健社區網絡，包括六間分佈跑馬地、筲箕灣、中環、金鐘、太古及北角的養和家庭醫學及基層醫療中心、逾30間專科診所，以及養和創新及專業培訓學院。是次全機構評審於2026年10月進行，依據ACHSI最新的「評估及質素改善計劃」第七版（EQuIP7）。這套國際認可的評審框架全面審視集團在臨床管治、病人安全及醫療服務各方面的表現。

養和醫療集團首席醫療總監暨養和醫院副院長陳煥堂醫生表示：「在整個護理過程中，各項服務緊密連繫，為病人提供全面而連貫的醫療服務。今次是ACHSI首次以整個醫療集團為單位評審養和，範圍涵蓋兩大院區及六個門診網絡，印證病人無論到任何養和服務點，均可獲得同一高水平的醫療護理。養和透過緊密連繫的醫療網絡，跨專科團隊的服務地點就在病人生活及工作的社區之中，方便市民獲得由預防、診斷、治療以至復康的全人及個人化護理和醫療服務。」

ACHSI評審員於10月5至9日到養和各個中心，依據ACHSI最新的「評估及質素改善計劃」 第七版（EQuIP7）作現場巡查，這套國際認可的評審框架，全面審視集團在臨床管治、 病人安全及醫療服務各方面的表現。

養和癌症及眼科成為全港首兩間「卓越醫療中心」 ACHSI執行總監Louise CUSKELLY女士表示：「卓越醫療中心認證只會頒予達到ACHSI最嚴格標準的服務。養和的癌症及眼科服務在各自領域脫穎而出，憑藉卓越的臨床服務及以人為本的實踐，贏得正式的國際認可。作為全港首批獲此認證的服務，養和為業界樹立了標竿。」 「卓越醫療中心」認證須經ACHSI獨立評審員按國際標準嚴格審核，其中一項核心基準為必須達到「以人為本」進深框架（Advanced Person Centred Systems, PCS），而養和的癌症及眼科服務在該審核的134項要素中各達標132項，反映其臨床質素及以人為本的護理均達至極高水平。評審員亦認可兩項服務致力為病人及家屬提供清晰資訊，讓他們充分了解治療選擇，與醫療團隊共同制定最合適的治療方案。

養和癌症中心 養和癌症中心結合先進醫療科技與全面的精準治療，為每位病人度身制定治療方案。養和設有全港首間及唯一的質子治療中心，亦是大灣區首間質子治療中心；同時擁有全港首部長軸全身正電子掃描系統（Total-Body PET/CT），以及全亞洲數量最多的光子計數電腦掃描系統，包括全亞洲首部光子計數電腦掃描模擬定位系統（PCCT-Sim）。評審員在實地評審期間，特別讚揚養和質子治療中心落實以人為本的護理，在整個治療過程中為兒童癌症病人及其家長提供身心支援，紓緩治療憂慮。

養和眼科部 養和眼科服務累積逾40年專科經驗，按病人需要配對相關亞專科專家，範疇涵蓋白內障及屈光手術、角膜及眼表疾病、青光眼，以及玻璃體視網膜疾病。眼科服務不斷引入最新醫療科技，並提供專科培訓。其中，養和陳蔭燊視力矯正中心率先全港引入個人化3D眼模技術及眼球自旋轉補償導航系統，助病人重獲清晰視力。評審員讚揚眼科服務錄得術後零感染的紀錄，這些量化成果的數據例證正反映其嚴格的安全及感染控制措施。

ACHSI評審員於10月5至9日到養和各個中心，依據ACHSI最新的「評估及質素改善計劃」 第七版（EQuIP7）作現場巡查，這套國際認可的評審框架，全面審視集團在臨床管治、 病人安全及醫療服務各方面的表現。

養和五度獲評審 精益求精 養和早於2009年首次參與ACHSI評審，並於2010年成為全港首間獲ACHSI頒授評審資格的醫療機構，至今已連續五個評審周期獲得全面認證。 負責統籌評審工作的養和醫院副院長翁維雄醫生表示：「醫療服務認證不是終點，而是一個嚴謹且持續學習的過程。每個評審周期都為我們帶來啟發、方向和肯定，完善提升病人安全、團隊協作及服務質素的空間。評審的價值和意義在於將這些啟發轉化為持久的改變，包括優化護理程序、提升病人體驗、積極回應病人意見等。要達致卓越，必須不斷檢視、持續更新、實幹力行。」

ACHSI亞太區總監Leslie LAI先生表示：「養和成為全港首間獲ACHSI認證的私家醫院以來，我們一直很高興與養和攜手同行超過15年。是次養和將評審範圍擴展至全個集團，並成為全港首間獲『卓越醫療中心』認證的醫療機構，為亞太區醫療機構樹立典範。」 展望未來，養和將繼續加強臨床管治、深化醫療及社區網絡的協作，並推動醫學研究及專業培訓。秉承李樹芬醫學基金會的理念，恪守「優質服務、卓越護理」的宗旨，集團將一如既往致力提供高水平的護理服務，惠及病人及社會。