聖公會呂明才中學學生於國際創科(STEAM) 舞台再創佳績。該校中二級（2K 班）學生李梓康憑藉自主研發的健康管理流動應用程式「救方便 EC-SAFE」，於「2026 日內瓦國際青少年創新發明挑戰賽」中脫穎而出，勇奪金獎殊榮。「救方便 EC-SAFE」是一款專門為病患者及其家屬設計的綜合健康管理應用程式，設計簡便且適合全家協同使用，旨在減輕照顧者負擔，並讓主診醫生及親友能隨時了解患者的實時健康數據。為了保障使用者的私隱，程式採用全本機數據處理，所有個人健康資料皆嚴格儲存於裝置內部，絕不上載至任何雲端伺服器，讓全家人的醫療隱私得到最安心的保護。

這款獲獎應用程式配備了六大核心功能，全方位護航患者的日常健康與突發安全。程式設有全螢幕閃爍的語音提醒，確保使用者不會忘記服藥或覆診，並配備具防誤觸設計的「一鍵緊急求救按鈕」，讓患者在外出或居家遇上突發不適或跌倒時，能即時連線緊急聯絡人及醫院求救熱線發送求助訊息。此外，程式支援一鍵匯出包含血型、長期病患及過敏藥物紀錄的 PDF 醫療報告，方便日常就醫時即時檢視；系統亦能根據體重、血壓與血糖計算出符合世界衞生組織（WHO）標準的健康評級。搭配精準追蹤服藥進度、庫存警告及覆診時間表的智能清單，可徹底消除漏服與重複服藥的風險。

回想整個開發過程，身為中學生的李梓康首次嘗試使用 Flutter 語言與 Dart 框架進行跨平台開發，途中遇到了無數次技術瓶頸與挫折，一度感到極度氣餒。幸得學校 STEAM 主任兼數學科科主任盧偉業老師的悉心指導與鼓勵，他才得以重拾勇氣面對挑戰。這次經歷不僅顯著提升了他的編程技術，更堅定了其未來投身電腦程式開發的志向。展望未來，李同學計畫為「救方便 EC-SAFE」引入人工智能藥物影像辨識並與智慧穿戴裝置聯動，期盼能進一步對接香港醫療網絡，其終極目標是將程式推廣至大眾，以科技力量減輕照顧者負擔並推動本地醫療發展。

聖公會呂明才中學一直致力推動 STEAM 教育，積極鼓勵學生將課堂知識轉化為實際應用，善用創新科技解決生活中的現實問題。學校對李梓康同學的努力與卓越成果表示熱烈祝賀，並期待全校同學能繼續發揮創新實踐精神，積極服務社群。