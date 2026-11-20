余仲欣婚後三個月，回歸粵劇舞台，2027年1月7日 與香港粵劇演員會主席劉惠鳴合演 「梁祝」長劇。兩位紅伶均是擅於唱情之人，定把這段家喻戶曉的愛情絕唱，演到觀眾心裡。劉老師早已被譽為戲迷情人，更是聲情並茂，聽盡祝英台心中無奈，「英台道中衷心話，我尚怨誰人......」相信將會牽起不少觀眾的感動與回味。
近年較少粵劇於香港區上演，[青春梨園・戲聚東區]，揚鳴粵劇團定於重新裝修的西灣河文娛中心，組合紅伶、新秀、學員同台，青春與傳承同台，經典與創新交匯！紅伶領軍，新秀綻放，好戲骨與新力量同場競技，正是梨園傳承最具動力的榜樣。
1月8日將由紅伶劉惠鳴老師攜手新秀學員獻演得奬中篇浸沉式喜劇「賣花燈」，透過不同年歲青春演員的真摯演繹，展現粵劇藝術的蓬勃生命力和新鮮感。揚鳴粵劇團多位新秀學員均獲獎無數，亦多次被邀往外地表演，為港增光。
誠邀您齊聚東區，一同見證粵劇藝術在青春舞台上的璀璨綻放。好位不等人啊，記得提早購票，把這兩個難忘的夜晚，預留給自己。
2027年1月7日晚上7:30
經典名劇《梁祝》
主演：劉惠鳴、余仲欣、阮靖琳、盧悅彤、馮熙堯、林君龍、李晴茵
2027年1月8日晚上7:45分
中篇喜劇《賣花燈》，乃八和會館[新篇粵劇創作比賽]之優勝劇本得奬作品。
主演：劉惠鳴、杜之𠎀(客串)、林君龍、阮靖琳、李晴茵、李海晴、馮熙堯、黃綽琪、盧悅彤
劇團預行：歡迎即日起透過電話口訊WhatsApp 63776061