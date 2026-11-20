余仲欣婚後三個月，回歸粵劇舞台，2027年1月7日 與香港粵劇演員會主席劉惠鳴合演 「梁祝」長劇。兩位紅伶均是擅於唱情之人，定把這段家喻戶曉的愛情絕唱，演到觀眾心裡。劉老師早已被譽為戲迷情人，更是聲情並茂，聽盡祝英台心中無奈，「英台道中衷心話，我尚怨誰人......」相信將會牽起不少觀眾的感動與回味。

近年較少粵劇於香港區上演，[青春梨園・戲聚東區]，揚鳴粵劇團定於重新裝修的西灣河文娛中心，組合紅伶、新秀、學員同台，青春與傳承同台，經典與創新交匯！紅伶領軍，新秀綻放，好戲骨與新力量同場競技，正是梨園傳承最具動力的榜樣。