荷蘭皇家菲仕蘭（菲仕蘭）旗下知名品牌 — 荷蘭美素佳兒®，連續第三年與屈臣氏集團旗下保健及美容旗艦品牌 — 屈臣氏攜手推動全港奶粉罐回收獎賞計劃 ─「環保Tin Tin 賞」(「計劃」)。自2024年7月推出以來，計劃已累計收集超過十萬個奶粉罐。今年，荷蘭美素佳兒®與屈臣氏進一步將合作由零售網絡延伸至親子教育及社區參與，並於早前首辦「WeGrow升級再造親子體驗日」，透過親子工作坊與種植體驗，讓家庭親身認識回收物料如何獲賦新生。計劃的雙重電子印花獎賞將持續至今年12月31日，鼓勵更多市民參與回收，共同實踐可持續生活。

從零售到連繫社區 讓環保理念融入每個成長階段 踏入合作第三年，荷蘭美素佳兒®與屈臣氏持續深化合作，讓計劃不止於奶粉罐收集，更成為連繫家庭與社區的環保實踐。計劃由首年鼓勵消費者參與「回收」（Recycle），到第二年將收集所得的奶粉蓋「升級再造」（Upcycle）為環保花盆，今年再以「WeGrow」為主題，將資源循環的理念融入親子學習，鼓勵家長與孩子在共同參與的過程中，培養珍惜資源的習慣。 作為實踐這份理念的其中一項活動，荷蘭美素佳兒®與屈臣氏夥拍本地創意升級再造設計工作室GAAU1 UP及青協賽馬會有機農莊，於早前在九龍灣零碳天地首辦「WeGrow升級再造親子體驗日」。活動讓曾參與回收的家庭進一步了解奶粉蓋的再生歷程，並透過創作與種植，將資源再用的成果轉化為可見、可觸的親子學習體驗，把環保理念從門巿收集點延伸至家庭與社區。

菲仕蘭（香港）有限公司董事總經理馮杰瑩女士表示：「菲仕蘭擁有超過150年乳製品經驗，致力將可持續發展融入業務營運。荷蘭美素佳兒®積極透過多方合作，推動香港嬰幼兒配方奶粉包裝的資源循環，更是業界首個在香港推出智能奶粉罐回收機計劃的嬰幼兒配方奶粉品牌。我們很高興與屈臣氏的合作踏入第三年，並在消費者支持下，累計收集超過十萬個奶粉罐。對我們而言，收集用後包裝只是起點，更重要的是讓資源重獲價值，並讓下一代認識可持續生活。『WeGrow升級再造親子體驗日』正是我們實踐這份理念的其中一項活動，讓家庭親身了解奶粉蓋如何獲賦新生。我們希望透過持續合作，將資源回收、升級再造與親子教育連繫起來，在孩子成長路上種下環保種子，讓珍惜資源逐漸成為家庭的日常習慣。」

香港屈臣氏董事總經理潘美玲女士表示：「作為全港No.1回收零售商，屈臣氏深信可持續生活源於日常小習慣。超過10年來，我們透過遍佈全港的門市網絡及不同合作夥伴，致力讓回收變得簡單方便，鼓勵市民將環保融入生活。今年踏入與荷蘭美素佳兒®合作的第三年，攜手由最初的回收再造，進一步昇華為連繫家庭及下一代的教育體驗，讓綠色理念深耕社區。適逢屈臣氏集團185周年，我們將緊守與顧客、社區同心同行的初心，秉承『社區事 屈臣事』的信念，並轉化為綠色力量，一同『Look Good, Do Good, Feel Great』。」

「WeGrow升級再造親子體驗日」 讓孩子探索資源再生的可能 「WeGrow升級再造親子體驗日」由GAAU1 UP設計一系列升級再造工作坊，讓曾參與收集奶粉罐的家庭親身了解荷蘭美素佳兒®奶粉蓋循環再造的過程，將減廢理念化為可見、可觸的學習成果。小朋友在家長陪同下化身「環保小先鋒」，運用由奶粉蓋升級再造成為的牛牛及風車組件，創作荷蘭皇家菲仕蘭自家農場的風景畫作，連結品牌故事與環保教育。此外，青協賽馬會有機農莊帶來太陽花種子，讓家庭把種子種植在由奶粉蓋升級再造的環保花盆內，在日常生活中持續實踐「WeGrow」理念。這批由家庭親手製作的盆栽，會透過香港青年協會送贈予其機構會員及社區群體，將綠色心意延伸至更廣泛的社區。

參與回收奶粉罐升級獎賞計劃 培養小朋友的環保意識 另外，今年「環保 Tin Tin 賞獎賞」計劃升級，推出雙重印花獎賞。消費者可由即日起至12月31日，攜同任何品牌的已清洗乾淨的奶粉罐到全線香港屈臣氏門市回收，每收集奶粉罐1個，同時出示易賞錢會員二維碼，即可獲得「環保 Tin Tin 賞獎賞計劃電子印花」2個；顧客憑 10 個電子印花，可免費換領屈臣氏HK$10 門市電子現金優惠券 1 張。活動期內荷蘭美素佳兒®亦會在指定屈臣氏門市設立推廣站^，凡透過推廣員購買指定荷蘭美素佳兒®產品，可獲得由荷蘭美素佳兒®奶粉蓋升級再造的牛牛行李掛牌一個。

更多有關「荷蘭美素佳兒® x屈臣氏 『環保 Tin Tin 賞』」奶粉罐回收獎賞計劃，請瀏覽：https://bit.ly/3zvkF9I

荷蘭美素佳兒® x屈臣氏「環保 Tin Tin 賞」奶粉罐回收獎賞計劃詳情 收集日期： 即日起至2026年12月31日 地點及時間： 全線香港屈臣氏門市 （地址及營業時間：https://www.watsons.com.hk/zh-hk/store-finder） 奶粉罐回收箱設置門店： 新界屯門屯盛街1號屯門市廣場1期2樓2100B-C & 2115-2122號舖 新界沙田新城市廣場 1 期 4 樓 451-453 號舖 九龍旺角彌敦道655號胡社生行地下C1及C2號舖 九龍旺角太子道西193號新世紀廣場1樓153號舖 香港銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心地舖1樓及2樓 獎賞換領方法*： 易賞錢會員於屈臣氏每成功收集任何品牌奶粉罐1個，可獲電子印花2個 易賞錢會員憑10個電子印花可免費換取屈臣氏HK$10 門市電子現金優惠券1張