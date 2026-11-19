三位主禮嘉賓——第十四屆港區全國人大代表兼團長、中國文學藝術界聯合會香港會員總會會長馬逢國（右一）、立法會議員邵家輝（左二）及香港藝術發展局藝術教育組主席陳雪儀博士（右二），聯同香港藝術交流協會會長張蔓婷（右三），帶領一眾嘉賓進行「藝文匯聚人心・共築交流平台」主題儀式。

香港藝術交流協會日前舉行「2026-2028年度執行委員會就職典禮」，同場發布全新標誌，以「藝文匯聚人心・共築交流平台」為願景，逾百位藝文界人士出席。主禮嘉賓包括港區全國人大代表馬逢國、立法會議員邵家輝及香港藝術發展局藝術教育組主席陳雪儀，共同見證新一屆執委就任。

典禮開首回顧協會過去兩年成果，並發布全新標誌，呼應「藝文匯聚人心・共築交流平台」願景及「藝術為橋、以行閱為徑」使命。會長張蔓婷致辭時回顧，協會八年前由一群藝術工作者與教育者成立，為青少年搭建藝術創作、交流與發表平台，「讓藝術走進校園、走進社區、走向國際」。她同時宣布協會辦事處遷至荔枝角全新場地，形容是「協會發展的新起點——更專業、更開放、亦更具前瞻性」。新場地將開放予新晉藝術家租用，協會亦將推出人工智能課程與工作坊，期望打造既有溫度、又有未來感的藝術與學習平台。

邵家輝：眼界先開闊 創作才有IP

邵家輝致辭時表示，曾出席協會藝術展覽，參加者作品令他印象深刻。他指出，藝術創作要產生經濟效益，關鍵在於擁有自己的知識產權（IP），而建立創作的前提是眼界夠開闊。他感謝協會為年輕人搭建台階拓展國際視野，勉勵青年為香港及國家作出貢獻。

陳雪儀指出，人工智能年代社會普遍擔心被取代，但關鍵在於由誰設計人工智能。「需要有溫度的人參與設計，因此品德教育尤為重要；中國傳統文化正好能滋養人心，品德教育無可取代。」她補充，這正好呼應協會長期帶領青少年走進內地、親身體驗中華文化的工作。

協會亦頒發「義工服務獎狀證書」表揚義務工作者。同場，聯合國教科文組織聯繫學校網絡國際中心行政總監張薇教授向張蔓婷頒發CIPP項目專家證書。協會預告2027-2028年度重點項目，包括青少年兒童藝術節已升格為國際參與項目；「行閱文化」研學計劃將重點推廣具中華文化底蘊的地點；國際青少年大型研討會歡迎各界合作。

協會藝術顧問、中國美術學院教授王曉明特意從杭州來港，憶述張蔓婷當年親自帶隊，組織香港中學生與澳門及內地青少年共同研學，體驗湖筆製作、漢字藝術與水墨創作。他指出，內地傳統藝術積澱與香港國際視野正好互補，期待今後推進青少年互訪、非遺美育及聯合展覽。

協會同時委任十二位本地及海外青少年為「青少年大使」。其中一位學生分享在鳳凰古城小學義教經歷：「我們以『藝繪和平』為主題，帶領當地小朋友創作。我記得其中一位小朋友的作品寫着『無論世界如何，我們只為和平』，令我深受感動。」這正體現協會理念：先讓學生走出去交流，再回到平台分享所得，以自身經歷感染更多同儕。

2026-2028年度主要架構

執行委員會——會長：張蔓婷；副會長：陳偉詩；義務秘書：孫懷宇；義務副秘書：郭賜康；義務司庫：楊万鋠；執行委員：伍敏婷、麥秋明、王志海、覃鈞湚、黃鋅峼、蔡毅虹、黎倩婷。顧問團——名譽藝術總監：張曼靈；名譽藝術顧問：路海燕教授、王曉明教授；名譽法律顧問：黃麗禎；名譽顧問：林素莉、李奧瑪（慈善及品牌）。小組委員會——藝術委員會主席張蔓婷、副主席馮妙衡；文化交流委員會主席張蔓婷、副主席陳偉詩；舞蹈委員會主席麥秋明；戲劇委員會主席王志海；數碼藝術委員會主席覃鈞湚、副主席陳致庭；慈善活動委員會主席伍敏婷、副主席黃鋅峼及楊万鋠，成員劉中浩、易柱堃、李嘉賀；義工及青年領袖培訓委員會主席黎倩婷、副主席黃僐橋。