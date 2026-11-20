人氣家電品牌惠而浦官網年終陳列開倉即將開始！由11月19日中午12時起至12月10日舉行，多款激抵折扣的陳列家電及開盒機分為三星期發售。一如以往，使用MASTERCARD買滿$1,000並於結賬前輸入優惠碼「MASTER26」^，即可享額外5%折扣，盡享折上折優惠。

優惠除了陳列產品外，W-Mall更提供開盒機讓客戶選購，開盒產品乃原裝未使用品，而保養年期跟新機相同，且配件齊備，只是在物流或存放過程中，外盒包裝有不同程度之瑕疵，性價比極高！

惠而浦網上商店W-Mall陳列開倉

第一擊：2026年11月19日中午12時至11月25日

第二擊：2026年11月26日中午12時至12月2日

第三擊：2026年12月3日中午12時至12月9日