人氣家電品牌惠而浦官網年終陳列開倉即將開始！由11月19日中午12時起至12月10日舉行，多款激抵折扣的陳列家電及開盒機分為三星期發售。一如以往，使用MASTERCARD買滿$1,000並於結賬前輸入優惠碼「MASTER26」^，即可享額外5%折扣，盡享折上折優惠。
優惠除了陳列產品外，W-Mall更提供開盒機讓客戶選購，開盒產品乃原裝未使用品，而保養年期跟新機相同，且配件齊備，只是在物流或存放過程中，外盒包裝有不同程度之瑕疵，性價比極高！
惠而浦網上商店W-Mall陳列開倉
第一擊：2026年11月19日中午12時至11月25日
第二擊：2026年11月26日中午12時至12月2日
第三擊：2026年12月3日中午12時至12月9日
於即日起至11月25日期間， 惠而浦官網將率先推出陳列開倉優惠第一擊，開倉期間多款陳列及開盒家電均以震撼價發售，限量貨品更低至27折，9.5公斤頑漬淨葉輪式洗衣機只售$999 (建議零售價為$3,598)，限量5部；踏入秋涼轉季日子，面對空氣中的微塵與轉季敏感，守護呼吸健康的 20公升Puri-Pro 抽濕淨化機亦同步推出超筍優惠，只售 $1,390（建議零售價 $3,990），限量 10 部，幫你安然度過換季期！而開盒機今次開賣熱門產品: 820 Pure Care+ 高效潔淨洗衣乾衣機- 洗8.5/ 乾6公斤，只售$3,390 (建議零售價為$7,098) ! 惠而浦貼心地為所有陳列產品提供一年產品保養，而開盒機跟新機一樣的保養年期；所有家電均提供免費送貨*，購買部分特定產品更可享有免費基本安裝服務#，讓你輕鬆搶購無後顧之憂，貨品數量有限，售完即止！立即記低時間，於11月19日中午12時正登入惠而浦網店W-Mall揀選心水貨品！
*貨品需於購買後四星期內送貨， 否則需另付存倉費。數量有限，售完即止。
# 免費基本安裝服務適用於所有前置式洗衣機、洗衣乾衣機 、上置式洗衣機及開盒機的氣體煮爐。
^信用卡優惠受條款及細則約束。
惠而浦網上商店W-Mall：https://bit.ly/4f1Jo7m