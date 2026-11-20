今個聖誕，愉景灣將化身為意式玻璃工藝夢幻小鎮，呈獻一連串精彩活動，讓你與家人朋友度過難忘冬日假期！愉景廣場的巨型璀璨聖誕樹將設光影隧道，讓你走進萬花筒般的光影旅程；愉景北商場的鐘樓則融入彩繪玻璃窗裝飾，讓大家沉浸於濃厚意式浪漫氛圍之中。節慶盛典將以11月20日舉行的聖誕亮燈儀式及巡遊揭開序幕，每逢周末及假期，大家可免費乘搭愉景灣渡輪，參與「廣東歌聖誕沙灘歷奇」及「愉景灣可可聖誕村露天市集」等活動，聖誕節當日更有聖誕老人與您會面並大派禮物，今個聖誕齊齊輕鬆留港，在愉景灣歡度歐陸式假期！

香港興業有限公司市場推廣及客戶關係總經理何志如女士表示：「今年聖誕，我們希望為市民帶來耳目一新的節慶體驗。除了以意式玻璃工藝為主軸的夢幻聖誕鐘樓場景、巨型聖誕樹及光影隧道等打卡必到之大型裝置，配合一連串精彩活動，如沙灘音樂會、聖誕露天市集等，再送出8,000張免費船票，希望讓大家毋須外遊，也能與家人朋友在香港享受一個充滿歐陸風情的難忘節目。」 愉景灣冬日慶典 意式玻璃工藝夢幻之旅 今年，愉景灣將意大利穆拉諾玻璃工藝（Murano Glassmaking）融入節日慶典，打造浪漫迷人的聖誕體驗。愉景廣場設有巨型璀璨聖誕樹，並以金色和寶石顏色的掛飾點綴，盡顯威尼斯手吹玻璃的特色。聖誕樹由沉浸式光影隧道貫穿，引領大人小孩展開萬花筒般的光影旅程；而愉景北商場則以色彩鮮艷的彩繪玻璃與鐘樓融合，洋溢著意式優雅氣氛。

此外，愉景廣場的D’Deck海濱長廊及愉景北商場的心鎖長廊雙雙披上星光霓裳，連綿不絕的璀璨燈飾交織成浩瀚聖誕燈海，讓人恍如置身意大利冬日小鎮，將意式節日氛圍滲透至愉景灣每一個角落。

愉景北商場亮燈儀式暨巡遊 以音樂舞蹈揭開節日序幕 愉景灣於11月20日（星期五）舉行盛大聖誕亮燈儀式，屆時有熱鬧繽紛的巡遊、盛大的亮燈儀式以及沉浸式的精彩表演，更有香港職業籃球隊官方啦啦隊---香港金牛專屬啦啦隊Taurus的熱舞助陣，以連場精彩演出為愉景灣的繽紛聖誕揭開序幕！

免費愉景灣渡輪 冬日假期限定優惠 由2026年11月21日至2027年1月3日，逢周末及公眾假期，市民只需追蹤 @visitdiscoverybay 的Instagram 或 Facebook專頁，並使用八達通卡入閘，即可於中環 3 號碼頭免費*乘搭上午11:30 班次之渡輪前往愉景灣，此免費航班更可到達愉景北，萬勿錯過！ （*限單程且先到先得，額滿即止。） 升級消費賞免費交通優惠 愉景灣推出升級消費賞免費交通優惠。憑即日於愉景灣指定餐廳、零售商戶、香港愉景灣酒店的餐廳或酒吧，以及愉景灣溜冰場的消費，單一有效商戶機印收據及電子貨幣交易存根，每滿指定金額*可換領同日由愉景灣返回市區的免費回程交通優惠及下次由市區入愉景灣之交通券！

星期一至五: 每滿 HK$200*/ 人 星期六、日及公眾假期: 每滿 HK$300*/ 人 免費1x 即日回程交通# + 1x 下次由市區入愉景灣之交通券# (適用於渡輪/ 指定巴士)

*免費交通優惠受條款及細則約束。

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「愉景灣可可聖誕村」露天市集 今年聖誕節，洋溢意式風情的「愉景灣可可聖誕村」露天市集將於12月25日至27日在愉景廣場隆重登場。市集以香濃可可為主題，古樸典雅的小木屋攤位將呈獻節日手作精品及美酒佳餚，配以璀璨的聖誕裝置與燈飾，帶您走進夢幻甜蜜的可可聖誕村。 此外，定期舉行的「愉景灣周末露天市集」亦將於11月28日至29日及12月12日至13日舉行，讓你盡情選購心頭好，與親友一同享受節日氣氛！

免費愉景灣探索之旅 乘坐專車探索愉景灣區內多個地標，包括半山眺望台，俯瞰愉景灣壯麗全景，以及愉景灣兩大尊貴私人會所 —愉景灣高爾夫球會及Lantau Yacht Club，歡迎市民於聖誕期間前來感受愉景灣的優美自然環境、完善社區配套與生活品味。 《廣東歌聖誕沙灘歷奇》 由Good Times Entertainment 主辦、愉景灣全力支持的《廣東歌聖誕沙灘歷奇》將於12月19日至20 日（星期六及日）在大白灣沙灘舉行。活動一連兩天，將以懷舊廣東歌為主題；入夜後更會有EDM DJ 沙灘夜光派對，現場更將配備夜光充氣彈床、美食與熱飲快閃攤位、小朋友聖誕合唱團及聖誕陀螺大決戰，讓大人小孩夜光中盡情玩樂，共度溫馨熱鬧的聖誕。