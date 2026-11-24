美國闊葉木外銷委員會歐洲處長David Venables（左）與國際項目經理 Tripp Pryor (右），希望透過教育及推廣，令大眾重新認識美國木林的優點。

首度參與 DesignInspire 2026 以《Forested Senses 林間五感》連結材料、設計與人 不少人以為環保等於少用木、甚至不用木；但美國闊葉木外銷委員會（AHEC）認為，可持續從來不在於拒絕使用木材，而在於如何負責任地使用森林資源。 木材曾長期是人類建築與生活的重要材料，但隨着不同工業材料日漸普及，它在現代空間中的角色亦逐漸被淡化。AHEC 多年來一直在全球推廣可持續美國闊葉木，涵蓋紅橡木、白橡木、胡桃木、楓木、櫻桃木及鬱金香木等樹種，並透過設計展覽、建築論壇及跨界合作，向市場展示美國闊葉木的物理特性與美學價值。

今年，AHEC 把這套理念帶到香港，參展「DesignInspire 2026 創意設計博覽」，以沉浸式裝置《林間五感》進駐會場，希望透過多感官體驗，讓公眾重新認識天然木材，亦重新思考森林、材料與城市生活之間的關係。

AHEC 今年首度參展「DesignInspire 2026」，並邀得本地設計師以美國硬木創作藝術品。

不砍樹 不等於保護森林 AHEC 歐洲處長David Venables 指出，很多人一談到木材，第一反應就是砍伐與破壞；但他強調，森林本身其實是一個持續更新的系統。 他解釋，美國闊葉硬木森林主要依靠天然更新，而非單靠人工種植。透過選擇性採伐移除部分成熟樹木，讓陽光進入森林地面，反而有助新生樹木生長，推動森林更新。 AHEC 國際項目經理 Tripp Pryor 補充，按美國森林數據，每有一棵樹死亡或被採伐，就有 2.5 棵新樹正在生長，當地闊葉木森林整體生長量持續高於採伐量。若以整體蓄積量計算，紅橡木每新增一立方米所需時間不足一秒，胡桃木則約為 13 秒。他強調，這並不代表森林資源可以被無限制使用，而是說明森林本身是一個會循環、會更新的系統，關鍵在於管理是否得宜。

兩人都認為，若把森林視為完全不能觸碰的地方，未必真正有利森林長遠健康。Tripp 亦提到，AHEC 曾就美國硬木進行生命週期評估，涵蓋採伐、窯乾、加工及運輸。結果顯示，即使出口至較遠市場，木材仍可維持負碳狀態；若以木材取代部分高排放材料，亦有助減少整體碳排放。 市場偏愛少數木種 AHEC 籲擴闊用木選擇 除了對伐木的觀感，AHEC 亦關注市場對木材選擇過於單一。Tripp 指出，胡桃木與白橡木一直最受市場歡迎，但胡桃木在美國闊葉木森林中所佔比例不高；相比之下，紅橡木則屬供應較充足的木種之一，今次展區多款飾面便採用了紅橡木。

他表示，美國森林其實擁有許多不同樹種，各有色澤、紋理與特性，例如紅橡木、鬱金香木和楓木等，都具設計潛力。以今次展覽為例，鬱金香木便展現出相當獨特的天然紋理與色差。 在 AHEC 看來，木材最吸引之處，本來就在於它是天然材料，每一塊都不盡相同；但現實市場往往偏好顏色一致、紋理均勻的效果，令不少木種長期被忽視。David 指出，AHEC 一直提倡使用森林本來就提供的資源，而非只集中追捧某幾種受歡迎木材。若市場過度集中於少數木種，其餘樹木便可能在林中老去，未必符合按森林實際資源平衡使用的方向。

木材的價值 不應只看購入成本 推廣天然木材，成本往往是最現實的問題。David 指出，很多人一聽到硬木便覺得昂貴，但其實並非所有硬木價格都高。一些較少被市場使用、但供應相對充足的木種，反而更具成本效益。他認為，市場太習慣先談成本，卻較少談價值。若一種材料耐用、可修復、可翻新，它的價值便不應只以購入當刻的價錢衡量。 他以倫敦 The Black & White Building 為例。這座服務式辦公樓採用木柱及 CLT 樓板建造，雖然前期造價較高，但最終不但創造出更多可用空間，亦獲得理想市場反應。David 表示，該建築現時輪候期約 18 個月，租金亦較附近辦公室高約 20%。在他看來，這反映木材的優勢不只是環保概念，更包括空間體驗，以及市場願意為這種體驗付出更高價值。

AHEC 以沉浸式感官環境呈現《林間五感》，透過多感官體驗展現闊葉木材料的多面設計潛能；展覽更邀請本地藝術家參與，結合工業設計與藝術創作，讓觀眾從更多角度了解木材，豐富整體感官層次。

從感官出發 以「人性」總結《林間五感》 《林間五感》並不只是想展示幾種木材，而是希望透過感官體驗，讓觀眾重新思考木材與人的關係。 對 Tripp 而言，今次展覽最想帶出的核心信息，正是「人性」（Humanity）。他形容，木材觸感溫暖，含水率與人體相近，會生長、會再生，也是人類最古老的建築材料之一。他笑言：「人自然而然會被它吸引。」展覽透過多感官體驗，讓參觀者在沉浸式空間中重新感受這種材料。 David 則認為，今天不少空間過分著重外觀和一致性，卻忽略了人置身其中的感受。在他眼中，真木與仿木之別不只是視覺真假，而是整體空間質感與生活經驗的差異。