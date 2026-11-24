出席嘉賓包括保險界立法會議員陳沛良、立法會議員李廣宇、立法會議員吳傑莊、廉政公署高級防貪主任歐陽沛淇女士、積金局監理部高級經理陳達人先生、保險業監管局行為監管部高級經理李卓賢先生，香港保險業聯會副主席馮偉昌先生等，一同見證保協邁向新里程的重要時刻。

香港人壽保險從業員協會（「保協」）已於2026年11月20日（星期五）假香港尖沙咀香港朗廷酒店二樓宴會廳隆重舉行「2026年度會員周年大會及周年晚宴暨2027年執委會就職典禮」。當晚嘉賓雲集，獲多位政府及監管機構代表、立法會議員、業界領袖、友好團體代表及會員蒞臨支持，共同見證新一屆執行委員會宣誓就職，場面盛大，氣氛熱烈。

回顧2026年豐碩成果 團結同行創多項紀錄

2026年度保協會長陳頌琳小姐（Ms. Carrie Chan）在會長報告及晚宴致辭中表示，過去一年保協以「United to Grow Stronger（同行團結增力量）」為年度主題，與業界在變局中穩步向前，並在多個領域取得令人鼓舞的佳績：

⚫ 業界交流與公益創紀錄： 「GBA Day（大灣區日）」參加人數打破歷年紀錄；而於上月在將藍大橋舉行的「保協生命傳愛慈善跑十周年」，更一舉刷新歷屆最多人參加、籌得最多善款及惠及最多受惠機構三項紀錄。

⚫ 專業認證與獎項備受肯定： 多項行業大獎（包括 DMA & DAA、MTA、QAA / QMA / QLA 及傑出財務策劃師選舉 BFPA）均獲業界高度評價，其中 BFPA 參加人數更錄得 30% 顯著增長；MTA 亦突破創新，於尖沙咀 LED 大屏幕刊登得獎者照片，向公眾展現理財顧問的誠信與專業形象。