香港人壽保險從業員協會（「保協」）已於2026年11月20日（星期五）假香港尖沙咀香港朗廷酒店二樓宴會廳隆重舉行「2026年度會員周年大會及周年晚宴暨2027年執委會就職典禮」。當晚嘉賓雲集，獲多位政府及監管機構代表、立法會議員、業界領袖、友好團體代表及會員蒞臨支持，共同見證新一屆執行委員會宣誓就職，場面盛大，氣氛熱烈。
出席嘉賓包括保險界立法會議員陳沛良、立法會議員李廣宇、立法會議員吳傑莊、廉政公署高級防貪主任歐陽沛淇女士、積金局監理部高級經理陳達人先生、保險業監管局行為監管部高級經理李卓賢先生，香港保險業聯會副主席馮偉昌先生等，一同見證保協邁向新里程的重要時刻。
回顧2026年豐碩成果 團結同行創多項紀錄
2026年度保協會長陳頌琳小姐（Ms. Carrie Chan）在會長報告及晚宴致辭中表示，過去一年保協以「United to Grow Stronger（同行團結增力量）」為年度主題，與業界在變局中穩步向前，並在多個領域取得令人鼓舞的佳績：
⚫ 業界交流與公益創紀錄： 「GBA Day（大灣區日）」參加人數打破歷年紀錄；而於上月在將藍大橋舉行的「保協生命傳愛慈善跑十周年」，更一舉刷新歷屆最多人參加、籌得最多善款及惠及最多受惠機構三項紀錄。
⚫ 專業認證與獎項備受肯定： 多項行業大獎（包括 DMA & DAA、MTA、QAA / QMA / QLA 及傑出財務策劃師選舉 BFPA）均獲業界高度評價，其中 BFPA 參加人數更錄得 30% 顯著增長；MTA 亦突破創新，於尖沙咀 LED 大屏幕刊登得獎者照片，向公眾展現理財顧問的誠信與專業形象。
⚫ 推動數碼化與政策溝通： 年內保協正式啟動 IT 系統更新工程以優化會員服務，並積極就「積金易」平台運作、分紅儲蓄險預期回報率安排及大灣區保險合作等議題，與積金局、保監局及立法會議員保持緊密溝通，成功將前線聲音轉化為具體政策建議。
2027年新主題「承先啟後，凝聚納新」 建設新舊共融與中港互通平台
2027年度候任保協會長黃坤成博士（Dr. Bowen Wong）於晚宴上發表就職展望。在保險業界深耕逾37年、服務保協超過十載的黃坤成博士宣布，來年將以「承先啟後，凝聚納新」為年度主題，帶領保協透過四大核心方向邁向新階段：
⚫ 承先啟後： 延續保協五十多年來的專業精神與誠信傳統，推動會員系統、培訓平台及資源渠道的數碼化升級，鞏固業界龍頭定位。
⚫ 融合互通： 推行中港保險代理專業融合計劃，建立雙向交流機制，並開設合規、稅務、理賠及 AI 應用等專屬 CPD 課程，促進新舊會員資源互補。
⚫ 凝聚力量： 以會員利益為首，保障一線從業員展業穩健，建立互助社群，並代表會員及業界向監管機構發聲維權。
⚫ 擴展納新： 聚焦吸納「高才通」、IANG 及新移居香港的專業人士，推出新香港保險從業員育成計劃，拓展「大中華會員（Associate Member）」，擴大協會的多元化基礎。
未來一年，保協將繼續推動各類業界獎項及專業培訓課程等深受業界支持的項目，致力將協會建設成一個新舊共融、世代接力、中港互通的嶄新業界平台，讓「保協」在本地以至亞太區持續發光發亮。
保協衷心感謝歷任會長、執委會成員、監管機構及廣大會員一直以來的支持與信任。展望2027年，保協將繼續發揮橋樑作用，凝聚新舊世代與中港同業力量，共同壯大行業，為社會創造更大價值。