的士平台 DASH 宣佈與本地街頭潮牌 ROSEMA.ESE 展開跨界合作，首次支持本地街頭潮流品牌的創。DASH 將化身 ROSEMA.ESE 的「移動拍檔」，透過聯乘的士，以及一連串線上線下宣傳活動，為品牌 11 月推出的全新系列助陣，讓設計由街頭出發，走進香港人的日常出行。 ROSEMA.ESE 本年度壓軸的2026全新秋冬系列以守護內心空間為主題感，以「SPACE」字款作為設計，希望帶出你不需要跟隨任何既定的軌跡，也能活出自己的形狀的訊息，並將於 11 月 27 日舉行 Cash Only Pop-up Store首度推出。系列的宣傳 MV 亦融入香港的士元素，並已於10月24日播出片中呈現香港街頭及紅色的士等本地元素；的士是香港街頭最具代表性的城市風景之一，亦成為 DASH 與 ROSEMA.ESE 攜手合作的契機。

特別版的士 11 月 20 日登場 穿梭香港不同地區

11 月 20 日，ROSEMA.ESE 將於 Instagram 正式發佈全新系列及 Pop-up Store 資訊。同日，印有 ROSEMA.ESE設計的 DASH 的士亦正式登場，開始於香港不同地區行駛。DASH 用戶更有機會透過 DASH App 叫到 ROSEMA.ESE 特別版的士，在日常出行之中，近距離感受品牌設計。

11 月 20 日至 24 日，DASH 與 ROSEMA.ESE 將於Instagram同步舉行Giveaway活動，參加者只需 Like、Comment 及 Share 活動帖文，並於帖文下留言，獲讚最多的 8 位留言者將成為幸運兒，可獲贈 DASH X ROSEMA.ESE 襟章及限定貼紙全套，並附上 DASH 車程接送至 Pop-up Store 的機會，讓得獎者乘坐 DASH 專屬的士接送直達現場，率先一睹ROSEMA.ESE 全新系列。

ROSEMA.ESE 2026年全新秋冬系列將於 11 月 27 日正式推出，Pop-up Store 同日開幕，當日 14:00 至 17:00 設靜態陳列，18:00 至 23:00 為主活動時段。現場設置 DASH × ROSEMA.ESE 特別版的士，供訪客打卡，近距離感受今次跨界合作。DASH 亦為現場訪客準備專屬禮遇：只需下載 DASH App，即可以優惠價換領 DASH ×ROSEMA.ESE 聯乘限量版襟章套裝。

系列由 ROSEMA.ESE 主理人兼獨立音樂人 ARI 親自操刀，透過時裝與 TECHNO 音樂，回應香港高壓、擁擠、不斷要求人「生存」的城市環境。SPACE 不是實體地方，而是一種節奏（Pace）和狀態。它可以是聽一首歌的幾分鐘、一程回家的巴士，或一個無人認識你的派對。

系列以黑、白、紅為主色調，設計銳利直接。單品涵蓋毛絨外套、緊身長袖、吊帶內搭、運動褲等，並大量印上「SPACE」字樣，將抽象概念實體化為可穿著的態度。Pop-up Store 選址在擠逼嘈雜的旺角街頭(女人街)，象徵「SPACE不是等待被給予的，而是自己主動奪回的，毋須許可，街頭也可以是舞台！」