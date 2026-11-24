12月佳節將至，位於大嶼山梅窩的銀鑛灣渡假酒店推出「聖誕驚喜月」，結合離島自然風光、多元動靜態活動及重磅節日優惠。酒店主打「雙12」快閃禮遇、「聖誕海濱物語」海景套票，以及全月推出的「神秘優惠倒數日曆」，涵蓋$399住宿、客房升級、延遲退房、戶外活動買一送一及餐飲折扣，並聯動梅窩「大鳥壁畫」打卡活動，迎合親子家庭、情侶及戶外愛好者的度假需求。

倚山面海世外桃源 多元動靜態度假體驗

酒店距離梅窩碼頭約7至10分鐘步程，背靠群山、面向銀礦灣泳灘，鄰近銀礦洞與鳳凰徑等景點。館內外設施照顧不同客群：