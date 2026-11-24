12月佳節將至，位於大嶼山梅窩的銀鑛灣渡假酒店推出「聖誕驚喜月」，結合離島自然風光、多元動靜態活動及重磅節日優惠。酒店主打「雙12」快閃禮遇、「聖誕海濱物語」海景套票，以及全月推出的「神秘優惠倒數日曆」，涵蓋$399住宿、客房升級、延遲退房、戶外活動買一送一及餐飲折扣，並聯動梅窩「大鳥壁畫」打卡活動，迎合親子家庭、情侶及戶外愛好者的度假需求。
倚山面海世外桃源 多元動靜態度假體驗
酒店距離梅窩碼頭約7至10分鐘步程，背靠群山、面向銀礦灣泳灘，鄰近銀礦洞與鳳凰徑等景點。館內外設施照顧不同客群：
戶外與康樂活動：提供單車租借、球類租借等，包括最新熱門匹克球。
親子與寵物友善：設有遊戲室、康樂室、室外花園草坪、家庭房、卡通主題客房、連通客房、寵物友善客房及戶外餐飲區。
休閒與海景餐飲：住客可享用健身室、桑拿與蒸汽浴室；海景餐廳「灣畔軒」提供全日餐饗、下午茶及海濱自助燒烤。
重點推介一：12月神秘優惠倒數日曆 每日解鎖多重著數
由2026年12月1日至31日期間（需提前至少3天預訂），入住旅客可按當日日期解鎖「倒數日曆」專屬驚喜，包括「雙12」快閃禮遇、指定日子低至港幣$399的住宿優惠、免費客房升級、延遲退房、戶外活動買一送一及餐飲折扣等。
重點推介二：「聖誕海濱物語」住宿體驗 浪漫海邊大餐與早鳥禮遇
於12月24日至26日推出的「聖誕海濱物語」住宿體驗由港幣$1,368起，包雙人住宿一晚、早餐及聖誕禮包，提供聖誕晚餐（$1,368起）或聖誕海濱BBQ晚餐（$1,468起）選擇。於11月30日前經官網預訂早鳥優惠，更可免費自選客房升級、免費小童早晚餐或以$380加購2027年初標準客房住宿。詳情請瀏覽 : 酒店官網
重點推介三：梅窩「大鳥壁畫」打卡挑戰 尋找「Gel頭雀」贏半價住宿
由即日起至2026年12月31日，酒店聯同藝術單位舉辦打卡挑戰。訪客於梅窩拍下不同大鳥壁畫，並與酒店外牆的「Gel頭雀」壁畫合照及公開分享至Facebook，向「灣畔軒」職員展示帖文即可換獎：集齊18隻或以上可得半價雙人標準客房一晚；集齊11隻或6隻則可享下午茶5折或8折、汽水贈品及BBQ免開爐費等。活動詳情見 酒店官方 Facebook 專頁
銀鑛灣渡假酒店（Silvermine Beach Resort）
• 地址：香港大嶼山梅窩銀鑛灣DD2 Lot 648
• 查詢電話 / WhatsApp：+852 6810 0111
• 酒店官網：https://www.silvermineresort.com/tc/
(註：所有房價需另加3%酒店房租稅，各項優惠受條款約束。)