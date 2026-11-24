金紫荊女企業家協會旗艦盛事 ——「第六屆金紫荊女企業家獎頒獎典禮」,11月19日隆重舉行。本屆典禮匯聚逾 300 位政商界重量級主禮嘉賓、權威評審團及跨國企業高管,共同見證 24 位新一代傑出女企業家獲頒九大跨界殊榮。

金紫荊女企業家協會( GBWEA 或 協會)兩年一度的商界旗艦盛事 ——「第六屆金紫荊女企業家獎頒獎典禮」已於11月19日假香港麗晶酒店大宴會廳隆重舉行。本屆典禮匯聚逾 300位政商界重量級主禮嘉賓、權威評審團及跨國企業高管,共同見證24位新一代傑出女企業家獲頒九大跨界殊榮,彰顯香港作為國際商業樞紐,其巾幗領袖在驅動新質生產力與高質量發展上的非凡實力。 典禮深獲政商各界高度重視,行政長官李家超先生、商務及經濟發展局局長丘應樺先生、立法會主席李慧琼女士特別題辭賀勉,表揚得獎企業家對香港經濟繁榮的卓越貢獻。

典禮由民政及青年事務局常任秘書長 李百全先生,JP、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室協調部副部長 徐小林先生、政制及內地事務局副局長胡健民先生,MH,JP及民政及青年事務局婦女事務專員陳樂雅女士 蒞臨主禮。

第六屆金紫荊女企業家獎頒獎典禮」昨日圓滿舉行，全場嘉賓與 24 位跨界得獎女企業家與一眾嘉賓聚首拍攝大合照，場面盛大熱烈，共同見證新時代女性的商業影響力與凝聚力。

出席並擔任頒獎嘉賓的政商領袖、評審及協會首長陣容鼎盛,包括:全國政協常委、行政會議成員、婦女事務委員會主席兼金紫荊女企業家協會榮譽會長 陳清霞博士,GBS,JP;全國政協常委、金紫荊女企業家協會創會榮譽會長 王惠貞女士,GBS,JP;全國人大代表、全國婦聯執委、香港立法會議員兼金紫荊女企業家協會榮譽會長 陳曼琪議員,MH,JP;立法會議員、全國人大代表 文頴怡議員,BBS,JP;立法會議員、全國人大代表、香港學術及職業資歷評審局主席 陳仲尼議員,SBS,JP;全國政協委員、金紫荊女企業家協會創會榮譽會長 翟美卿女士,BBS;全國婦聯執委、港區婦聯代表聯誼會會長兼金紫荊女企業家協會榮譽會長 陸海女士,BBS,MH,JP;立法會議員、香港生產力促進局主席 陳祖恒議員,BBS;立法會議員 黃永威議員,MH;大灣區香港中心董事兼金紫荊女企業家協會榮譽顧問 高靜芝博士,GBS,JP;德勤中國華南區主管合夥人兼香港會計師公會會長 歐振興先生,JP;以及金紫荊女企業家協會主席許佩珊女士、常務副主席 林玉茵女士、常務副主席兼秘書長 侯旦丹女士、永遠榮譽首席會長 辛彭芷君博士、永遠榮譽會長 丘璟珊女士、林淑怡女士、章曼琪院士,JP、常務副主席 蔡毅明女士、常務副主席兼財務長 鄺韻凌女士、常務副主席 鄭美恩女士,及執行委員(兼副秘書長)李彥儀女士。

民青局常秘李百全讚揚女企推動經濟發展 寄語薪火相傳與政府並肩同行 主禮嘉賓、民政及青年事務局常任秘書長 李百全先生, JP 致辭時高度肯定協會為女性商界搭建起重要平台。他引述數據指出,本港近四成經理級職位由女性擔任,逾 99% 上市公司設有女性董事,印證女性已是推動新興產業及新經濟的實質力量。他表示,政府積極貫徹《施政報告》及五年規劃方針,包括增撥「婦女自強基金」至 3,000 萬元及延長「友妳啟導」計劃,並寄語:「獎項的價值更在於薪火相傳,期望得獎者繼續扶掖後進,民青局定必與各界並肩,讓更多女性發揮所長。」

許佩珊主席引領「出海」先機:打造最具代表性女性商業平台 金紫荊女企業家協會主席 許佩珊女士 於致歡迎辭時表示,當今女性在商業世界的地位舉足輕重。協會自 2012 年創立以來,現已服務逾 13,500 名商界精英,並與多地女企業家協會建立合作協議。許主席指出:「面對全球經濟新格局,協會緊扣國家『十五五』規劃與『出海』戰略,以『科技賦能』、『青創傳承』及『東盟機遇』三大核心引擎推動會務。我們不僅協辦『巾幗建新力論壇』推動中外領袖對話,更與加拿大 WBE Canada 簽署戰略合作備忘錄,並先後帶領成員赴寧波、杭州、馬來西亞及淅江進行深度經貿考察,全力協助香港女企業家發揮『超級聯繫人』、『超級增值人』優勢,拓展國際營商網絡,印證了香港女性巾幗不讓鬚眉的實力。」

權威評審嚴謹甄選 24 位得獎者演繹跨界領導力 第六屆籌委會聯合召集人 林玉茵女士 致辭時強調,一個獎項的含金量取決於評審機制的嚴謹性與權威性。本屆獎項歷經六位來自政界、商界及專業界別的星級評審團嚴謹把關。今屆24 位出類拔萃的得獎者,其產業覆蓋之廣泛與前瞻性,充分反映了當前商業發展的新趨勢。 林女士亦衷心感謝永遠榮譽首席會長兼監事長辛彭芷君博士及一眾監事會成員與永遠榮譽會長的指導,並感謝主席許佩珊女士、聯合召集人侯旦丹女士,以及核心籌委團隊——常務副主席蔡毅明女士、常務副主席兼財務長鄺韻凌女士、執行委員兼副秘書長李彥儀女士及執行委員兼法律顧問許詠雯女士的通力協作。展望未來,協會將承傳歷屆得獎者的精神,凝聚新舊力量,攜手在各自領域共創更輝煌的篇章。

本屆「榮譽大獎」由香港中旅(集團)有限公司董事兼總法律顧問 劉昆女士 奪得,表彰其在大型文旅央企的卓越貢獻。立足國際的「亞太企業成就獎」由利記集團有限公司營運總監 陳佩珊女士 及香港商檸檬設計股份有限公司 游蕙苓女士 奪得。 在備受矚目的「卓越企業管理獎」中,卓珈控股集團有限公司主席及行政總裁 黎珈而女士(黎姿) 憑藉帶領醫美品牌邁向上市及卓越管治獲嘉許;Red Academy / ME2 Productions 黃惠雯女士、You Group HK Limited 葉燕霞女士 以及 明輝實業國際有限公司市場總監 蘇瑋賢女士亦同獲此項殊榮。

「世代傳承企業獎」見證了傳統實業的創新變革,由合記烟花有限公司 毛燕珊女士, MH、永強實業國際有限公司 江慧恩女士、東亞專業廣告製作有限公司 邱佩璇女士、莊士機構國際有限公司執行董事 莊家蕙女士、新興船廠有限公司 陳翹慧女士 及 恭和堂第三代—龜苓元坊有限公司 嚴心寧女士 共同奪得,展現二代掌舵人的守業與破局實力。 前沿科技與社會影響力亦是本屆焦點。「創新科技企業獎」由引領 AI 及 Web3 發展的VORTEXINFO 沈君瑤女士、Lirvana Labs 彭匡怡女士 及 動宇宙智能管理有限公司 黃敏詩女士 獲得。「成就未來領航獎」頒予耀中教育機構 陳昕生博士 及 萬盛貿易發展(香港)有限公司張瑞祺女士。

「非凡慈善大獎」由欣樂基金會 Ms. Jee Eun Park 及 The Edible Projects 錢詠欣女士 奪得;而「藝術文化成就獎」則由易建築師事務有限公司 何勵琪女士、天趣國際藝術傳播有限公司張朱宇博士 及 合拍公關公司 潘麗瓊女士 獲得。Tu by Tu 設計事務所 屠詩琪女士 則憑藉突破常規的設計思維榮獲「青年初創企業獎」。 十四大權威機構鼎力支持 薪火相傳成就未來領袖 協會常務副主席兼秘書長及籌委會聯合召集人 侯旦丹女士 在致謝辭中表示,女性在營商路上往往需要承擔多重責任與考驗,協會搭建這個平台,正是希望讓不同領域的女性領袖能夠互相啟發、資源共享、彼此扶持。她特別向 14 家重量級法定機構、商會及青年組織(包括香港科技園、生產力局、貿發局、數碼港等)對本屆獎項的鼎力舉薦,以及德勤中國對大會的全力支持致以誠摯謝意,有賴各機構建構的龐大網絡,香港女企業家的影響力才能不斷擴展。