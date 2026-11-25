一份10元飯盒，既為有需要的街坊送上一餐熱食，也為有多元學習學生創造服務社區的 機會。位於長沙灣港青耀信的社企餐廳「迦拿 Café Imagine」，由港青酒店 The Salisbury – YMCA of Hong Kong 營運，結合餐飲服務、實務培訓與社區關懷，並將於11月26日（星期四） 舉行「A Grand Opening: A Warm Blessing」開幕慶典，邀請各界認識其今年的工作及長遠使 命。

看見能力，讓學員參與服務社區 迦拿為多元學習學生提供培訓及工作機會，讓他們在有指導的餐飲環境中參與食物準備、包裝及顧客服務。透過真實工作流程，學員有機會練習溝通、團隊合作及責任感，建立自信，為日後的職業發展累積經驗。迦拿相信，每一個人不僅值得被關愛，也有能力成為傳遞關愛的一份子。餐廳秉承基督教關愛與服務精神，希望公眾看見學員的能力與貢獻。從準備飯盒到服務顧客，每一個工作環節都是學員發揮所長、建立責任感及參與社區生活的機會。

10元「微光飯盒」：以可負擔的餐食傳遞關懷

團隊留意到附近有工人及居民為節省日常開支，以麵包充當正餐，因而於2026年6月推出「微光飯盒」。每盒港幣10元，由港青酒店廚師主理，餐單每日更新。飯盒逢星期三至星期五上午11:30起供應，公眾假期除外，只限外賣自取，售完即止。 微光飯盒的意義不止於價格。餐廳希望讓有需要人士以顧客身份享用一頓有質素的熱飯，維護尊嚴並減輕生活負擔。街坊與學員的日常交流亦有助建立社區連繫；學員在包裝及顧客服務中累積經驗，同時以自己的能力回饋社區。

中秋月餅合作：讓學習成果化為節日心意 2026年中秋期間，迦拿聯同展亮技能發展中心及聖雅各福群會，與學生共同製作餐廳的首款月餅，並送贈予有需要人士。這項合作將食品製作、技能學習與節日關懷連結起來，讓學生有機會以親手完成的作品，向社區傳遞心意。 讓支持成為日常選擇 除了飯盒及節日項目，迦拿亦提供輕食、咖啡、飲品及甜品，以及外賣、到會和包場服務。市民可透過日常到訪及消費支持餐廳；社福機構及教會可安排團體聚會或探討社區合作；企業則可將會議茶點、員工聚餐及到會納入社會採購，讓日常營運成為支持共融工作機會的力量。各項合作安排須另行確認。