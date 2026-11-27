稅季將至，為協助客戶輕鬆靈活應付稅款並賺取豐富回贈，上海商業銀行推出全新信用卡交稅推廣優惠。由即日起至2027年1月31日期間，成功登記之客戶憑合資格上商個人信用卡或聯營信用卡經個人網上銀行或「上商理財」手機應用程式繳交稅款達 HK$10,000，並累積合資格簽賬滿HK$3,000，尊享高達HK$700現金回贈。銀聯雙幣信用卡用戶成功交稅及完成簽賬要求，除可享基本HK$200現金回贈外，更可同時專享0.4%額外獎賞（最高HK$500現金回贈）。整個推廣期內合共可享高達HK$700現金回贈。VISA/萬事達卡信用卡用戶成功交稅及完成簽賬要求，可享HK$200現金回贈。名額有限，先到先得。

查詢：2818 8236

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