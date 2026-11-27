繼黃蜂集團（WASP HK）獲何超蓮以個人身份入股成為策略投資者，並斥資 2,000 萬港元收購本地電動車充電品牌 Asgard EV 後，集團在綠色能源基建領域迎來重大里程碑。Asgard EV 宣布斥資超過 300 萬港元，於柴灣寶源中心停車場建成旗下規模最大的旗艦超級充電站，並於2026年11月27日正式投入服務。這是品牌成立一年內極速拓展的第 9 個站點，標誌着本港工商大廈車位正式邁入超高功率快充時代。

全港首套 720kW 超充系統 15 分鐘極速補能至 80%* 隨著香港電動車普及率持續攀升，公共快充與特定區域嚴重結構性供不應求。為解決車主面臨排隊與「搵位難」的痛點，Asgard EV首次將全球能源科技巨頭施耐德電氣（Schneider Electric）頂級EVlink Pro DC 720 直流超高速充電方案引入香港。該旗艦超級充電站配備 720kW 電源櫃及帶纜線管理系統的 400A CCS2 雙槍充電樁，共提供8個充電車位。配合兼容高功率快充車型，最快約15分鐘即可將電量由 20% 充至 80%*，大幅縮短車主補能時間。

活化工商廈閒置車位 破解工廈電力限制 在商業及技術層面上，香港工商大廈普遍面臨電力負荷有限、電路改造繁複，以及電力配置與管理較住宅困難等挑戰，往往令傳統充電營運商卻步。Asgard EV 打破行業常規，採取「開放多品牌策略」，不綁定單一設備供應商；團隊會針對每棟工商大廈的電力條件、車位佈局及車流特性，度身訂造最合適的充電設備方案。是次在港島區旗艦站引入全港首套EVlink Pro DC 720 直流超高速充電方案，正是此策略的成功印證。該方案專為港島高流量工商區環境而設，既能突破工商大廈的空間與電力配置限制，又能滿足商業區車主對極速補能的需求。

工商大廈業主透過引入 Asgard EV 的智能充電系統，輕鬆將傳統車位升級為穩定運作的高效能充電設施。新站配合「充電 1 小時免費泊車」及限定合作的「即插即充」等配套服務，提升車主補能便利度；同時，品牌亦於旗下其他指定站點設有「專屬充電特別通道」，多管齊下吸引電動車主、帶動大廈人流及提升停車場使用率，為業主帶來穩定且可預期的租金及分帳收益。

預計 2027 年本地站點破 20 個 誠邀工商廈業主共拓商機 Asgard EV 發言人表示：「香港商業區車流極高，工商大廈車位具備龐大的活化與商業增值潛力。在何超蓮小姐及黃蜂集團的策略支持下，我們今次斥資逾300萬港元打造港島旗艦樣板站，並成功落地全港首套 720kW 設備，印證了我們開放式商業模式的可行性。目前集團已落實另外 11 個超級充電站的選址規劃，將陸續投入服務；預計 2027 年本地充電站將突破 20 個，同時積極拓展澳門及內地充電站市場。我們誠邀更多工商大廈業主及發展商攜手合作，共同把握香港綠色基建的龐大商機。」