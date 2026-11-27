本地烘焙品牌珍懿坊首度聯乘十字牌鮮奶，推出全新期間限定「珍懿坊牛奶注心蛋卷」，將傳統烘焙工藝與港人集體回憶完美結合，於 11月底起在全港各大零售點陸續登場。是次最大亮點在於極具玩味的包裝設計——禮盒特別採用十字牌標誌性的「屋仔形狀紙盒」為藍本，高度還原經典盒裝牛奶的復古外觀，極具收藏價值。蛋卷內餡則注入香濃幼滑的牛奶忌廉，外層酥脆鬆化，每一口均散發濃郁奶香。凡購買「珍懿坊牛奶注心蛋卷」（零售價：$89/盒），即可隨盒獲贈聯乘盲盒一個。全套盲盒共有6款，數量有限，粉絲萬勿錯過。

銷售點：百佳超市、惠康超市、7-Eleven、Circle K（OK便利店）、AEON、一田百貨（YATA）、APITA、city'super