泛紅、痕癢、乾到甩皮、痘痘同黑頭輪住嚟……

你以為係天氣問題，其實係皮膚表面嘅益菌同壞菌打緊仗！皮膚表面住咗一整個微生態，一旦壞菌佔上風，屏障就會變弱敏感、痘痘自然一次過爆出嚟。

想穩定返，首先要做啱第一步：溫和潔面

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