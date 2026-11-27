泛紅、痕癢、乾到甩皮、痘痘同黑頭輪住嚟……
你以為係天氣問題，其實係皮膚表面嘅益菌同壞菌打緊仗！皮膚表面住咗一整個微生態，一旦壞菌佔上風，屏障就會變弱敏感、痘痘自然一次過爆出嚟。
想穩定返，首先要做啱第一步：溫和潔面
KORRES 皇牌 #乳酪益菌潔面乳 萬寧最後一個出位價，誠邀您一同體驗希臘高效的修護力量！
【萬寧出位價・只12月2日(三)】
乳酪益菌潔面乳 $99/件△
(建議零售價: $180/150ml)
希臘No.1^潔面乳・4大升級潔膚體驗：
希臘乳酪+天然乳酸：溫和淨化毛孔，改善粗糙及黑頭
益生菌+益生元：平衡微生態，抑壞菌養好菌、鎮靜泛紅
85% 天然無皂：保護皮脂膜，洗完水潤唔繃緊，敏感肌適用
金銀花+海藻精萃：植萃抗氧，重拾健康光澤
----- 額外驚喜禮遇+-----
買滿 3 支潔面乳即送｜3合1黑頭毛孔潔面刷+
買滿 6 支潔面乳登記再送｜大容量摺疊手提袋+
---額外購物禮遇換領方法—
【指定萬寧門市】
• 買3支潔面乳：即場向美容顧問領取禮品。
• 買6支潔面乳：須經WhatsApp (852)6689-8916 登記。
【其他萬寧分店】
【萬寧網店】
• 買3支潔面乳：禮品隨訂單一同送出。
• 買6支潔面乳：須經WhatsApp (852)6689-8916 登記。
萬寧網店
【KORRES 官方網店】
• 同步優惠：12月2日00:00 – 12月3日23:59
• 免登記：禮品隨單一同送出，毋須額外登記。
• 免運費：成為會員滿 HK$300/MOP400 即享免運。
立即搶購
WhatsApp快速下單/查詢: (852)6689-8916
（贈品將於登記期完結後 5 星期內發出，登記截止日為 12月8日）
--------------------
^Korres 希臘門店銷售最高之潔面乳 *不包括品牌自家網店及個別網店與實體店。
△優惠期只限2026年12月2日。每位顧客最多可購買24件出位價產品。出位價產品不能與其他優惠同時使用。數量有限，售完即止。最終售價及優惠由萬寧自行決定。如有任何爭議，KORRES 及萬寧保留最終決定權。圖片只供參考，一切以實物為準。
+每發票計，數量有限，送/售完即止。必須包括乳酪益菌潔面乳。以折扣後金額計算，不包括試用裝及換購價產品。 每張訂單最多只可獲贈禮品各乙份，優惠恕不累送（例如買滿 6 支或以上，均只獲贈大容量摺疊手提袋乙份，不設雙倍贈送潔面刷）。如有任何爭議，KORRES 及萬寧保留最終決定權。