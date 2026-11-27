聖誕鐘聲漸近，聚會送禮都少不了甜品。人氣甜品店 Pâtisserie Jane 今年以「星映冬森・甜伴佳節」為主題，推出 2026 聖誕甜品系列。每一款甜品都像是聖誕森林中亮起的一點暖光，呈獻出2026全新聖誕甜品系列。由矚目的立體聖誕樹甜品倒數禮盒，到派對視覺系大蛋糕、冬日暖心特飲，以至門市限定甜點，一連五大系列悉數登場，同時更推出早鳥優惠 (低至75折)，率先為今個聖誕送上驚喜與甜蜜的祝福。

Pâtisserie Jane 2026聖誕甜品系列由即日起可於 官方網站 訂購；顧客可選擇前往觀塘門市取貨或送貨，凡惠顧滿HK$1,500，更可享免費送貨服務。優惠受有關條款及細則約束，詳情可向店員查詢。