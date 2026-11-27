聖誕鐘聲漸近，聚會送禮都少不了甜品。人氣甜品店 Pâtisserie Jane 今年以「星映冬森・甜伴佳節」為主題，推出 2026 聖誕甜品系列。每一款甜品都像是聖誕森林中亮起的一點暖光，呈獻出2026全新聖誕甜品系列。由矚目的立體聖誕樹甜品倒數禮盒，到派對視覺系大蛋糕、冬日暖心特飲，以至門市限定甜點，一連五大系列悉數登場，同時更推出早鳥優惠 (低至75折)，率先為今個聖誕送上驚喜與甜蜜的祝福。
Pâtisserie Jane 2026聖誕甜品系列由即日起可於 官方網站 訂購；顧客可選擇前往觀塘門市取貨或送貨，凡惠顧滿HK$1,500，更可享免費送貨服務。優惠受有關條款及細則約束，詳情可向店員查詢。
Pâtisserie Jane 聖誕甜品倒數日曆
HK$458/盒（早鳥優惠價 HK$388/盒）
今年聖誕，Pâtisserie Jane 全新「聖誕甜品倒數日曆」。禮盒一改傳統方形框架，以深綠底色配上金屬燙金星光與聖誕節慶圖案，精雕細琢出一株立體聖誕樹，是本季打卡之選。開盒過程如同揭開聖誕倒數日曆，層層遞進，既有趣，亦充滿節日驚喜。
禮盒內藏七款匠心手作甜品，為這個冬日帶來酥脆與濃醇層次：
另有多款不同系列甜品及節慶糕點，讓你與親友一起歡度佳節！
Pâtisserie Jane 特別推出早鳥優惠，於11月25日至12月15日期間預訂精選聖誕產品，即可享低至75折優惠。
適逢 Pâtisserie Jane 門市週年，品牌更同步送上兩項門市限定禮遇，與一眾顧客同慶佳節。優惠期為12月1日至12月25日，詳情如下：
「甜蜜慶典・週年蛋糕祭」
幸運抽獎：凡訂購任何原個蛋糕／大手工撻（牛油蛋糕及迷你杯子蛋糕除外），並於門市自取，即可尊享現場幸運抽獎機會乙次，親手轉動扭蛋機，贏取驚喜。獎品包括價值 HK$388 的聖誕倒數日曆、聖誕自選禮盒、招牌手工撻、朱古力匙羹及購物折扣優惠等，為佳節增添一份甜蜜驚喜。
「冬日留影・甜蜜獻禮」
門市限定禮遇：凡於門市惠顧任何產品，並於專屬打卡牆拍照發佈至Instagram（須標註地點：Patisserie Jane）並且標註 @patisseriejane，即可獲贈精美節日小禮品乙份。
門市限定獎品數量有限，先到先得，額滿或送完即止。優惠受有關條款及細則約束，詳情可向店員查詢。
發售日期：即日起至12月28日
早鳥優惠：即日起至12月15日期間預訂即享早鳥優惠
訂購途徑：Pâtisserie Jane 官方網站及門市同步發售
官方網址