獨家掛耳式頸膜布設計，360度全面包裹下顎與頸部，緊密貼合肌膚向上拉提，全面狙擊頸部鬆弛與暗沉，找回緊緻立體的完美下顎線！

森田藥妝專為頸部與下顎線條研發！以品牌皇牌玻尿酸為保濕基底，注入藍銅胜肽、穀胱甘肽及3重核心胜肽。

3. 3重核心胜肽 ── 緊緻下顎輪廓

o 嚴選高效黃金胜肽組合:

三胜肽-5深層激活膠原再生，定點撫平老化頸紋; 四胜肽提升肌底防禦力，鎖住彈力、預防下垂鬆弛

三胜肽-1釋放肌底修復訊號，由內而外撐起肌膚彈力網

o 強效拉提並收緊下顎輪廓線，重塑立體V臉。

4. 皇牌玻尿酸保濕基底

o 搭配維他命B3、B5及MEDMORI®專利成分，深度補水鎖水，全面改善頸部粗糙乾燥。

安心低敏配方：無礦物油、無酒精（乙醇）、無人工色素，符合國際安全標準。

• 生產製造：台灣製造 (Made in Taiwan)，國際GMP認證藥廠級高端設備製造，ISO22716認證。

• 適合膚質：追求頸部緊緻、想改善頸紋及下顎線鬆弛的所有膚質。