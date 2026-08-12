amJetso送Mira Place Gimme LiVe 音樂節 「LiVe as One」2026門票

🎼 Mira Place年度音樂盛事《Gimme LiVe音樂節》於8月載譽歸來，以「LiVe as One」為主題，透過「One Stage・One Dream」概念，打造一場結合音樂與情感共鳴的沉浸式音樂旅程。由8月8日起連續四個星期六，邀請20位人氣歌手、組合及樂隊輪流登場，陪伴大家度過最熱血的夏日週末。

🎶今屆音樂節突破傳統商場音樂會模式，以嶄新「音樂劇場」概念開場，每周圍繞不同情感主題，包括戀愛、青春熱血、回憶與傷痛，以及追夢故事，透過音樂帶領觀眾投入不同人生篇章。演出前更有DJ暖場，以重新編製的流行歌曲及沉浸式視聽效果率先炒熱氣氛。