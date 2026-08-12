amJetso送Mira Place Gimme LiVe 音樂節 「LiVe as One」2026門票

🎼 Mira Place年度音樂盛事《Gimme LiVe音樂節》於8月載譽歸來，以「LiVe as One」為主題，透過「One Stage・One Dream」概念，打造一場結合音樂與情感共鳴的沉浸式音樂旅程。由8月8日起連續四個星期六，邀請20位人氣歌手、組合及樂隊輪流登場，陪伴大家度過最熱血的夏日週末。
🎶今屆音樂節突破傳統商場音樂會模式，以嶄新「音樂劇場」概念開場，每周圍繞不同情感主題，包括戀愛、青春熱血、回憶與傷痛，以及追夢故事，透過音樂帶領觀眾投入不同人生篇章。演出前更有DJ暖場，以重新編製的流行歌曲及沉浸式視聽效果率先炒熱氣氛。
🤩 🎤演出陣容包括馮允謙、泳兒、Frankie陳瑞輝@MIRROR、SURFIVE、Zpecial、晚安莉莉、姚焯菲及吳啟洋等人氣歌手及樂隊。
此外，逢星期五更設Busking Shows支持本地音樂人，配合Mira Place限定消費獎賞及商戶優惠，勢必成為今個夏天最Chill、最有共鳴的音樂盛典。
日期及時間：2026年8月8、15、22及29日（逢星期六）下午4時至6時
地點：Mira Place 中庭
主題:
8月15日（六）Youth in Me青春・熱血
歌手及表演單位 : SURFIVE、Ophelia柯雨霏、胡子貝 Matt、Egg Wong 黃詠霖、Teddy Fan
8月22日（六）Memories ‧ Pain in Me回憶・痛
歌手及表演單位 : 泳兒、Chantel 姚焯菲、黎展峯、表妹Mona、Ragpickers
8月29日（六）Dreams in Me追夢
歌手及表演單位 : Jay Fung 馮允謙、Zpecial、IdG Sundae、TELLER、王鄭浚仁
amJetso獎品：Mira Place Gimme LiVe 音樂節 「LiVe as One」2026 (8月22日場次) 企位門票2張
名額：15個
參加方法：
like am730 IG專頁 及Life730 IG 專頁 及Like及分享此IG帖文+ tag1位朋友