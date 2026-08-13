送8款《汪汪隊》角色珍藏卡｜amFun積分獎賞

萬眾期待嘅《汪汪隊立大功：恐龍大電影》即將上映，MegaBox聯同Kidsland由即日起至8月31日打造全港首個以電影為主題嘅暑期玩樂站！

🐕 4米高巨型阿奇 震撼坐鎮！

全港獨家！高達4米的巨型充氣警犬阿奇（Chase）英勇登場，配合恐龍森林主題限定店佈置及逼真巨型恐龍腳印，讓你瞬間穿越至史前恐龍荒野，打卡必去！📸

🛍️逾100款主題商品 入手全新恐龍裝備！

近30款全新恐龍救援玩具及公仔同步登場，包括「巨型恐龍救援車」、「恐龍移動總部基地」等，小朋友絕對盡興而歸！購物更可獲贈電影主題貼紙、筆袋、文件夾等開學驚喜消費禮遇，快樂延續至開學季！🎒