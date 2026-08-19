【amFun積分獎賞】好戲賞《末世行者》

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🎬改編同名暢銷小說《末世行者》，殿堂級金像提名大導演列尼史葛 (Ridley Scott)又一舉世矚目鉅作。一場致命瘟疫幾乎消滅全人類，文明崩塌，世界步入荒蠻的後末日時代。倖存的飛行員駕駛員 Hig (雅各艾洛迪 飾演) 失去了摯愛的妻子與朋友，帶著愛犬孤獨求生，同時面對兇殘暴戾的「收割者」侵襲。一日，Hig的小型飛機傳來不明音訊，令他重燃希望，毅然決定駕著飛機追尋線索，向危機四伏的未知飛去。旅程中，她遇上Cima (瑪嘉烈戈利 飾演)，讓他重新感受人類之間的連繫⋯⋯