【amFun積分獎賞】好戲賞《你最後留下的歌》

am730會員只要憑3,000 amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費兌換《你最後留下的歌》電影換票證1張！

道枝駿佑 ✕ 生見愛瑠

譜寫年度感人愛情樂章

《你最後留下的歌》🍿𝟮𝟬𝟮𝟲.𝟵.𝟯 香港上映

水嶋春人熱愛寫詩,某日被女主角遠坂綾音發現他這個不為人知的嗜好,綾音患有發展性閱讀障礙,讀寫文字十分困難,卻擁有卓越的歌唱與作曲才華。在綾音請求下,春人開始為她的音樂填詞,在一同創作歌曲的時光裡,彼此萌生愛意,才華讓他們彼此碰撞,卻也讓他們更珍惜對方——這是一部歷時十年、令人熱淚盈眶的愛情故事。