【amFun積分獎賞】好戲賞《你最後留下的歌》

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道枝駿佑 ✕ 生見愛瑠
譜寫年度感人愛情樂章
《你最後留下的歌》🍿𝟮𝟬𝟮𝟲.𝟵.𝟯 香港上映
水嶋春人熱愛寫詩,某日被女主角遠坂綾音發現他這個不為人知的嗜好,綾音患有發展性閱讀障礙,讀寫文字十分困難,卻擁有卓越的歌唱與作曲才華。在綾音請求下,春人開始為她的音樂填詞,在一同創作歌曲的時光裡,彼此萌生愛意,才華讓他們彼此碰撞,卻也讓他們更珍惜對方——這是一部歷時十年、令人熱淚盈眶的愛情故事。
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