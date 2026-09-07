amJetso送皇玥中秋月餅

中秋佳節將至，又是時候準備月餅送禮及與親友共享團圓時光！
今年皇玥首度推出多款全新「豐盛系列」中秋禮盒，以創新的「一盒三味」概念，將招牌流心月餅、精品茗茶及精緻手工餅食集於一盒之中，無論自用、拜節或送禮，都盡顯品味與心意。
「豐盛系列」的靈魂所在，正是皇玥享譽市場的流心月餅。由半島奶黃月餅始創人、擁有逾50年經驗的葉永華大師親自領軍，率領米芝蓮二星團隊研發獨創「一分鐘室溫流心」工藝，突破傳統限制，毋須加熱即可在室溫下呈現金黃流心緩緩流動的細膩口感。
當中皇牌流心奶黃月餅選用法國天然牛油及頂級鹹蛋黃製作，配以薄如蟬翼的餅皮及絲滑幼滑的奶黃內餡，鹹甜層次分明，被譽為「舌尖上的金黃流沙」。
今年，皇玥的流心系列再添矚目新作，包括：流心奶黃月餅、軟心開心果月餅及(特濃版) 流心貓山王榴槤月餅同步登場。
🥮流心奶黃月餅（6件裝）─ 獨有鎖香技術精準控制流心稠度，法國天然牛油配頂級鹹蛋黃，餅皮薄如蟬翼，奶黃絲滑如緞，鹹甜交織，經典中的經典💛
❤️🔥（特濃版）流心貓山王榴槤月餅（6件裝）─ 選用馬來西亞頂級貓山王榴槤果肉，全手工去核保留純正果香，室溫流心。一切即湧出嚟，濃郁綿密，顛覆你對榴槤月餅的想像！
❤️紅韻流心雙輝月餅（6件裝） ─ 黃金比例融合流心奶黃與陳皮紅豆沙，嚴選逾20年新會陳皮，奶黃流心稠度精準控制。禮盒包含流心奶黃月餅3件及流心陳皮紅豆沙月餅3件。
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