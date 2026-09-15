【amFun積分獎賞】送秋季家居博覽2026電子門票

準備搬屋裝修嘅你留意喇📣一站式家居博覽「秋季家居博覽2026」@In-Home Expo 香港家居博覽 將於2026年9月24至27日舉行，涵蓋建材設備、室內設計、智能家居、寢室用品及梳化、健康設備、樂齡產品及專業家居服務七大範疇逾600間優質展商，為新居入伙及有意翻新家居的市民提供由設計概念到施工落地的全流程專業支援，讓參觀者一次過比較、格價及選材，輕鬆實現理想家居藍圖。
現場電器、傢俬開倉大優惠更有每日限量優惠產品低至一折！
即刻Click入am730 APP「會員專區」免費領取門票啦🎟️！
會員立即免費換領：>>按此<<
秋季家居博覽2026
開放日期和開放時間：
9月24至26日（星期四至六）：中午12時至晚上9時
9月27日（星期日）：中午12時至晚上7時
地點： 灣仔會展Hall 3BCDE
宜家am730會員只要憑amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費換領門票！
會員立即免費換領：>>按此<<
仲未成為會員？立即下載APP登記並完成簡單任務儲積分換獎賞啦！新會員仲有限定迎新任務𠻹～
立即下載am730 APP及登記成為會員：https://bit.ly/47MyGPj
輕鬆賺分方法：
l 新會員限定迎新獎賞
l 每日簽到打卡
l 每日睇文、專欄、短片
l 一次性任務（如：完成電話驗証、個人頁面）
* 圖片只供參考。
* 數量有限，先到先得。
* 須受條款及細則約束，更多詳情請參閱am730 APP獎賞專頁。
* 如有查詢，請電郵至 [email protected]