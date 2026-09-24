amJetso送挪亞方舟暢玩門票兩張連10個遊戲代幣

🛝除了室內玩樂設施外，挪亞運動場亦全面升級，在青馬大橋下打造新潮運動空間，新增3個新興Padel板網球場及2個Pickleball匹克球球場，並設有觀眾看台，無論是親子同樂還是好友切磋球技，都能享受專業級運動體驗。運動場有由The One Academy國際專業級教練親身指導，新手也可在下瞬間掌握竅門。(以上球場服務須透過PlaybyPoint 手機應用程式預約及付費)

香港馬灣公園挪亞方全新「動．玩．學」體驗大升級，打造全天候親子玩樂新熱點，無論晴天雨天，一家大細都可以盡情玩足全日！當中最吸睛的全新宇宙主題室內遊樂場「星際樂園」正式登場，設有極速滑梯、宇宙彈跳城堡、巨型波波池、夜光宇宙飛船及夜光太空探索車等精彩設施，讓小朋友投入充滿想像力的星際冒險旅程，盡情放電。🏰

🥳今年10月1日起將全新推出的「ARKtopia」職業體驗活動，更將教育與娛樂完美結合。小朋友可化身「牛乳雪糕研發員」、「小小菁英空服員」或「汽車動力守護員」，再加上園區內的「星際任務太空人」，透過沉浸式互動體驗探索不同職業的樂趣，玩住學、學住玩！

同時，ARKtopia 館內的「藝術狂想曲」，參加者可以利用螢光顏料分別潮玩「螢光旋轉畫」及「鐘擺旋轉畫」，創作出獨一無二的藝術畫作帶回家珍藏！

🏨玩樂過後，家長更可選擇入住挪亞方舟度假酒店，展開悠閒寫意的馬灣輕旅行，享受難得的家庭時光。由9月起，挪亞方舟更推出多項超值優惠，包括官網門票買一送一，折實後門票低至成人每張HK$99，小童每張HK$79，兼送總值HK$100餐飲及零售現金券；而購買兩張門票即送10個遊戲代幣，讓一家大小以更優惠價格盡享精彩體驗。✨🎉