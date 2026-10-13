【amFun積分獎賞】好戲賞《鯨獄逃生》

am730會員只要憑5,000 amFUN積分即可於am730 APP會員獎賞專區免費兌換《鯨獄逃生》電影換票證1張！

《鯨獄逃生》🍿2026.10.15 香港上映

年度最窒息驚慄鉅製《鯨獄逃生》改編自全球暢銷同名小說，見証極限鯨腹逃生！電影講述一名經歷人生低谷、幾乎放棄生命的年輕潛水員（奧斯汀艾布斯 飾），為尋找亡父（佐斯布連 飾）遺骸潛入深海，卻意外被一條長達80呎、重達60噸的巨大抹香鯨活吞。困在漆黑窒息的鯨腹中，面對只剩最後 60分鐘的氧氣倒數，他拼命逃生，卻竟在最絕望危險、最意想不到的地方，重新找到活下去的理由。最終他能否在氧氣耗盡前逃出生天？！《鯨獄逃生》將於10月15日大銀幕獻映。