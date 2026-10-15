【amFun積分獎賞】送「古靈精怪萬聖甲蟲展2026」入場券

今個萬聖節，帶埋小朋友嚟一場前所未有嘅奇異冒險！蟲森萬象甲蟲專門店（Discovery Beetles）打造《古靈精怪萬聖甲蟲展Hong Kong Beetles Fair 2026 Halloween》，匯聚數百種來自世界各地的珍稀甲蟲活體及標本，神秘古埃及氛圍與萬聖節狂歡完美融合，保證大人細路都玩到唔捨得走！🐛✨

📅 日期：2026年10月31日（六）至11月1日（日）

📍 地點：荔枝角 D2 Place ONE 2樓 The Space

✨活動亮點搶先睇：

🔍零距離互動體驗｜專業導師帶你認識獨角仙、長戟大兜、彩虹鍬形蟲等10款活體甲蟲及數百種珍稀標本，仲可以親手感受活體甲蟲觸感、近距離合照打卡