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出版：2026-Oct-15 13:12
更新：2026-Oct-15 13:12

【amFun積分獎賞】送「古靈精怪萬聖甲蟲展2026」入場券

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送古靈精怪萬聖甲蟲展2026 門票 1280x720

今個萬聖節，帶埋小朋友嚟一場前所未有嘅奇異冒險！蟲森萬象甲蟲專門店（Discovery Beetles）打造《古靈精怪萬聖甲蟲展Hong Kong Beetles Fair 2026 Halloween》，匯聚數百種來自世界各地的珍稀甲蟲活體及標本，神秘古埃及氛圍與萬聖節狂歡完美融合，保證大人細路都玩到唔捨得走！🐛✨

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 📅 日期：20261031日（六）至111日（日）

📍 地點：荔枝角 D2 Place ONE 2 The Space

✨活動亮點搶先睇：

🔍零距離互動體驗｜專業導師帶你認識獨角仙、長戟大兜、彩虹鍬形蟲等10款活體甲蟲及數百種珍稀標本，仲可以親手感受活體甲蟲觸感、近距離合照打卡

🎃萬聖變裝派對【免費入場】｜1031日（六）晚上6:00 - 9:30 PM，只要換上萬聖節、昆蟲或大自然主題造型入場，即享免費入場！

🦎香港爬蟲明星見面會｜111日（日）限定！本地人氣爬蟲界「網紅明星」親臨現場，於爬蟲專屬免費區與大家近距離互動合照，免門票入場

🤩現場仲有萬聖節限定周邊、兒童印水紙及特效化妝體驗等驚喜等緊你！

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