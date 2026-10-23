【amFun積分獎賞】好戲賞《善男信女》

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《善男信女》入圍第51屆多倫多國際電影節，由楊兩全執導、莊麗真監製、幕前雲集好戲之人楊偉倫、鍾雪瑩、彭秀慧、盧鎮業、伍詠詩及甄玉如

一宗出錯餐事件，令榮吉與若蕾交惡，冤冤相報、愈演愈烈。生活本已艱辛的二人，彷彿成了壓垮對方的稻草。然而他們始料不及的是，真正的傷害，來自身邊最親近的人。本來相恨相殺的二人，最終竟成為彼此的救命稻草。