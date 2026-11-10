amJetso送第24屆香港冬季購物節及香港冬日美食節電子門票

聖誕佳節將至，又到掃平貨、搵美食的時候！今年冬季盛事載譽歸來，第24屆香港冬季購物節及香港冬日美食節將於香港會議展覽中心舉行，匯聚購物、美食及生活消閒產品，讓大家一次過盡享節日消費樂趣！
📅展覽日期：2026年12月24日至28日
📍地點：香港會議展覽中心
✨一票暢遊多個人氣展覽
憑電子門票可入場參觀：
🛍️ 第24屆香港冬季購物節
🍜 第24屆香港冬日美食節
🏠 香港家居潮流博覽
🚗 數碼生活及車品博覽
雲集數百個參展商，為市民帶來各式環球美食、賀年禮品、家居精品、生活用品、數碼產品及車品優惠，絕對是歲末購物及家庭同樂好去處。
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📅 換領日期：2026年11月17日（二）上午10:00起至12月18日（五）
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