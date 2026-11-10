amJetso送第24屆香港冬季購物節及香港冬日美食節電子門票

聖誕佳節將至，又到掃平貨、搵美食的時候！今年冬季盛事載譽歸來，第24屆香港冬季購物節及香港冬日美食節將於香港會議展覽中心舉行，匯聚購物、美食及生活消閒產品，讓大家一次過盡享節日消費樂趣！

📅展覽日期：2026年12月24日至28日

📍地點：香港會議展覽中心

✨一票暢遊多個人氣展覽

憑電子門票可入場參觀：

🛍️ 第24屆香港冬季購物節

🍜 第24屆香港冬日美食節

🏠 香港家居潮流博覽

🚗 數碼生活及車品博覽

雲集數百個參展商，為市民帶來各式環球美食、賀年禮品、家居精品、生活用品、數碼產品及車品優惠，絕對是歲末購物及家庭同樂好去處。