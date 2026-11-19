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迪士尼繼《優獸大都會 》、《魔海奇緣》後，又一原創鉅製《魔法師的秘密王國》，帶你進入一個意想不到的魔法世界。性情古怪、衝動的少女比莉 (希莉辛菲 聲演)，意外發現自己擁隱藏已久的魔法力量，並誤闖神秘的未知魔法國度，展開一段新奇刺激的奇幻旅程，更被逼與嚴格謹慎的虎媽愛麗斯 (慧絲達鍾斯 聲演) 拍住上。最唔夾的母女檔竟然意想不到地攜手揭開家族秘密，改寫整個魔法世界的命運！
迪士尼《魔法師的秘密王國》🍿2026.10.29 香港上映
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