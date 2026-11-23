🔥香港潮流美食界最強陣容，即將登陸西九！
Family Style Food Fest香港即將於11月28至29日登陸西九文化區藝術公園大草坪🎉
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雲集全球追捧星級名廚與爆紅餐廳：
👨🍳 Eddie Huang：《Fresh Off the Boat》作者×紐約人氣台式刈包店BAOHAUS主理人
👨🍳 Jason Oh：Netflix《黑白大廚》參賽名廚親自坐鎮，帶來首爾人氣雞肉餐廳 TAK的街頭風味
👨🍳 David Lai：米芝蓮一星Neighborhood主廚強勢加盟，呈獻全新音樂主題酒吧Paragon
現場更有：
🏘️花美麗邨港式街坊美食 | 🎵重磅DJ派對 | 💎 VIP專區限定體驗 | 🍽️ Family Table星廚長桌晚宴
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📅 2026年11月28–29日
📍西九文化區藝術公園大草坪
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