潮玩迷注意！📢《Amazing Toy Show 2026》將於12月11至13日強勢進駐香港會議展覽中心，展覽規模全面升級，面積激增超過一倍至50,000平方呎，打造香港最大型潮玩收藏盛會！
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四大核心展區：
Amazing Toy Show — 匯聚設計師玩具、藝術玩具、限定作品及人氣聯乘，探索每一件作品背後的創意與個性
Amazing Cardnival — 集結TCG、運動卡及各類收藏卡牌,發掘珍稀卡牌與收藏驚喜
Amazing Wheels — 精緻模型車,感受模型收藏與車文化的魅力
Fashion — 當玩具設計師遇上潮流品牌,從服飾到潮流單品的跨界融合,讓玩具文化走進日常穿搭
🌟龍珠、海賊王、數碼暴龍等人氣IP登場
🌟展期間更邀請多位人氣嘉賓包括周柏豪、伍漢邦到場分享
更首次以 AI CG x Art Toy 令吉祥物「齊天大聖」動起來，科技與潮玩完美融合！🤖
《Amazing Toy Show 2026》更是2027年亞洲巡迴展（北京、雅加達、上海、新加坡等）的序幕首站，將香港潮玩設計帶向世界！🌏
📅 日期：2026年12月11至13日
📍 地點：香港會議展覽中心展覽廳3DE
詳情👉 https://www.instagram.com/amazingtoyshow/
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