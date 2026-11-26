潮玩迷注意！📢《Amazing Toy Show 2026》將於12月11至13日強勢進駐香港會議展覽中心，展覽規模全面升級，面積激增超過一倍至50,000平方呎，打造香港最大型潮玩收藏盛會！

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四大核心展區：

Amazing Toy Show — 匯聚設計師玩具、藝術玩具、限定作品及人氣聯乘，探索每一件作品背後的創意與個性

Amazing Cardnival — 集結TCG、運動卡及各類收藏卡牌,發掘珍稀卡牌與收藏驚喜

Amazing Wheels — 精緻模型車,感受模型收藏與車文化的魅力

Fashion — 當玩具設計師遇上潮流品牌,從服飾到潮流單品的跨界融合,讓玩具文化走進日常穿搭