【繞場一週】賽馬會「飛躍 ‧ 拍住上」計劃成果分享會　見證青年自豪時刻

參與賽馬會「飛躍 ‧ 拍住上」計劃的學生及主禮嘉賓在「Say YUP! Proud Moment巡禮」開幕典禮上合照。

一群中學生早前在「Say YUP! Proud Moment巡禮」分享自豪時刻，細訴如何從自訂成長挑戰中學習，並分享與夥伴共同成長的滿足感。是次巡禮是賽馬會「飛躍．拍住上」計劃（JC YUP）的重點活動之一。 賽馬會「飛躍 ‧ 拍住上」計劃，由香港賽馬會慈善信託基金於2025年撥款逾4億4,000萬港元策劃及捐助。計劃針對青年從求學至投身職場的三個關鍵成長階段作出精準介入，助他們建立自豪感、拓展職志視野，以及建立初入職場的正向事業發展軌跡基礎。同時，亦配合特區政府的《青年發展藍圖》的目標，是馬會於去年為慶祝成立140週年宣佈透過其慈善信託基金撥捐14億港元支持五項青年發展計劃之一。

賽馬會「飛躍 ‧ 拍住上」計劃諮詢委員會召集人邱騰華（右四）、香港賽馬會慈善事務部主管（教育；青年）應鳳秀（左三）及其他嘉賓為「Say YUP! Proud Moment巡禮」主持開幕典禮。

馬會期望透過計劃，能找出實證為本的有效方法，讓社會資源能更到位及達致持續效果，建立正向發展軌跡，長遠能推動向上流動機會，並希望青年在計劃創造獨有的自豪時刻，能成為他們在成長路上的引擎。 這次巡禮活動不僅是一次成果分享，更是一個個真誠而溫暖、獨一無二的成長故事，展現青年人的韌力及成長潛能。同學們站在台前，自信而興奮地分享過去一年在挑戰路上的經歷。有人分享突破自己的喜悅，也有人細說一路走來的挫折與成長。活動當日還有老師、家長，以及一眾默默支持學生的教育工作者的分享。他們見證着年輕人從欠缺信心，到敢於提出不同的想法，以至勇於挑戰自己，擁抱追尋目標路上的得失成敗。那份青年自主、突破成長的力量，感染着在場每一位參加者。這些動人時刻，正正體現賽馬會「飛躍．拍住上」計劃的初衷，透過創造探索和突破自我的機會，幫助青年發掘潛能、建立自信，為未來發展注入向前動力。

賽馬會「飛躍 ‧ 拍住上」計劃的學校學生於「Say YUP! Proud Moment巡禮」開幕典禮上表演。

除慈善撥款外，馬會亦積極支持有關計劃，包括於六月為五名參與計劃的中四學生安排為期一週的職涯探索及實習計劃。學生獲安排於馬會不同部門實習，親身了解不同的工作職能、職場環境及事業發展路徑。 培育家中青幼是馬會慈善重點策略範疇之一。多年來，馬會主導策劃及支持多項青年發展項目，協助青年人發揮潛能，成為積極公民並貢獻社會。除了多個基金主導項目，如賽馬會「鼓掌・創你程」計劃提升生涯發展教育及服務的專業標準及服務水平、賽馬會「21世紀綜合青少年服務中心」計劃強化數碼世代的青少年服務，及「賽馬會平行心間」為青年提供全天候身心靈支援服務。此外，馬會連續第四年支持香港特別行政區政府舉辦一年一度的「青年節@HK」，透過一系列豐富活動凝聚青年力量，鼓勵他們開創充滿希望的未來；亦已連續三年多支持香港特別行政區政府推行的「共創明『Teen』計劃」，幫助基層學生開拓眼界、加強自信和規劃未來。

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