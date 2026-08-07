【繞場一週】青年節凝聚新生代力量　共創精彩未來

青年人是社會未來的重要動力。有見及此，香港賽馬會自2023年首屆起，便經其慈善信託基金每年支持特區政府舉辦「青年節@HK」，透過多元化發展平台，鼓勵青年探索潛能、擴闊眼界，培養家國情懷與國際視野，以更積極的態度迎接未來。

新一屆「青年節@HK」啟動禮日前舉行，由政務司司長陳國基、署理民政及青年事務局局長梁宏正，以及馬會副主席黃嘉純等主禮，為年度青年盛事揭開序幕。當日亦有年青表演者為觀眾呈獻精彩粵劇及樂隊演出，盡顯新生代的才華與活力。