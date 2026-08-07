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出版：2026-Aug-07 07:30
更新：2026-Aug-07 07:30

【繞場一週】青年節凝聚新生代力量　共創精彩未來

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青年人是社會未來的重要動力。有見及此，香港賽馬會自2023年首屆起，便經其慈善信託基金每年支持特區政府舉辦「青年節@HK」，透過多元化發展平台，鼓勵青年探索潛能、擴闊眼界，培養家國情懷與國際視野，以更積極的態度迎接未來。 

新一屆「青年節@HK」啟動禮日前舉行，由政務司司長陳國基、署理民政及青年事務局局長梁宏正，以及馬會副主席黃嘉純等主禮，為年度青年盛事揭開序幕。當日亦有年青表演者為觀眾呈獻精彩粵劇及樂隊演出，盡顯新生代的才華與活力。

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馬會連續第四年支持民青局舉辦「青年節@HK」。圖為一眾嘉賓與年青表演者合照。

「青年節@HK」是特區政府《青年發展藍圖》的重點項目之一，每年匯聚政府、商界、學界及社會各界力量，舉辦約200項不同類型的活動，吸引約20萬人次參與。今年是馬會連續第四年審批撥捐1千萬港元，透過「行政長官社會資助計劃」支持民青局舉辦這個項目。

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馬會副主席黃嘉純在啟動禮上表示，青年發展一直是馬會慈善工作的重點，多年來透過跨界別合作及創新項目，為青年創造更多元和更平等的學習與發展機會，協助他們裝備自己、貢獻社會。

青年發展一直是馬會慈善工作的重點。馬會近年青年發展項目包括強化數碼世代青少年服務的「賽馬會21世紀綜合青少年服務中心計劃」，和針對青年從求學至投身職場的三個關鍵成長階段，提供個人化支援的「賽馬會飛躍・拍住上」等。 

去年，馬會更宣布撥捐14億港元支持五項青年發展計劃，當中包括與民青局合作推出「民青局賽馬會青年生涯規劃計劃」，以及支持提升青年廣場設施，包括設立當天舉行啟動禮的場地「民青局賽馬會青立方」，打造全新互動空間及影音創作設施，協助青年探索多元出路，裝備未來。

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政務司司長陳國基與馬會副主席黃嘉純於啟動禮當日參觀攤位，了解年青人創意。

此外，馬會亦積極響應國家「十五五」規劃綱要及特區政府《青年發展藍圖》的願景，支持培育兼備家國情懷及國際視野的新一代，例如自2022年起支持「共創明『Teen』計劃」，協助基層學生開拓眼界、增強自信，為未來發展做好準備。

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年青表演者為觀眾帶來精彩表演，盡顯年輕一代的才華與活力。

展望未來，馬會將繼續與社會各界攜手，為年輕人創造更多機會，讓他們在發展路上得到支持和啟發，更有信心迎接未來挑戰，為香港注入源源不絕的新動力。

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