醫健通+跨代共融試驗計劃 發揮新生代力量 助老友記管理健康

邁進AI人工智能年代，智能手機日益普及，很多日常工具均已數字化，包括智慧醫療和數碼健康應用程式的使用亦日漸廣泛，但對於長者而言，隨著身體機能與記憶力逐漸退化，他們往往需要更多時間適應和學習使用這些科技產物。只要有人肯花時間和耐心指導，他們其實非常樂意嘗試新事物，絕對有能力學會使用新產品。 政府於2023年已推出「醫健通+」5年計劃，致力將醫健通由健康紀錄互通系統升級為綜合醫療基礎設施。為協助老友記學會使用醫健通App，讓他們順利融入健康智慧生活，從而更妥善地管理個人健康並獲得更全面的健康資訊，醫健通推出「醫健通+跨代共融試驗計劃」，招募中學生及大專生，培訓他們擔任「醫健通+青年領航員」。早前，團隊更舉辦了「長者中心服務日」，讓一班充滿熱誠的青年領航員走入社區，協助老友記學習如何自主管理健康資訊，體現跨代共融的精神。

與四校合作 跨代共融學習醫健通 App 計劃招募了約100名來自跑馬地瑪利曼中學、觀塘新生命教育協會呂郭碧鳳中學、秀茂坪香港聖公會何明華會督中學及大埔大光德萃書院4間中學的學生，聯同12位青少年義工，共同擔任「醫健通+青年領航員」。他們於提供服務前接受了專業培訓，學習醫健通的基本知識、如何透過實務教學讓老友記熟習使用醫健通App功能、與老友記溝通的技巧，以及協助老友記時的注意事項和技術疑難排解。一班年輕人更透過角色扮演完成指定任務，模擬與老友記互動時可能遇到的真實情境，從中學習並提升解決問題的能力。

「醫健通+跨代共融試驗計劃」與四間機構合作，包括方樹泉長者地區中心、馬鞍山鄰舍輔導會、沙田多元化金齡服務中心，以及灣仔長者地區中心合作。在每次舉辦的「長者中心服務日」中，大會均會安排約10位同學服務20多位老友記，以1:2互動形式專注協助長者掌握如何使用醫健通App。活動期間，「醫健通+青年領航員」會先透過遊戲與老友記互相認識並加深互動，然後幫助他們下載及登入醫健通App。在領航員的指導下，老友記會親自嘗試完成如「新增血壓／血糖及體重紀錄」、「查閱藥物／疫苗紀錄」、「預約系統」、「跨境健康紀錄」以及「查閱長者醫療券」等不同任務，以加深印象並熟悉操作。

感謝學生幫忙重設登入資料 早前在灣仔長者地區中心舉辦的服務日中，其中一位參與的獨居長者何婆婆，雖然早已於手機下載了醫健通App，卻因無人從旁協助而一直未能成功登入。「很感謝同學的耐心協助，幫我重設登入資料及開通人面識別登入設定，更教我怎樣使用各項功能。」何婆婆表示，日後除了可以用App預約睇醫生外，還可查看長者醫療券餘額和醫療紀錄，平日亦可閱覽健康資訊，令她日後求醫及管理個人健康會變得更輕鬆方便。

教導長者學用醫健通 App 助自主管理健康 來自瑪利曼中學的黃思行同學表示，這次決定成為「醫健通+青年領航員」，是因為認識到醫健通對長者管理健康有很大幫助，所以希望幫長者學會使用醫健通App，讓他們能輕鬆查看長者醫療券的使用情況、預約見醫生和覆診，以及提醒自己每天測量和記錄血壓等。「由於老友記多數對電子產品及應用程式不了解，未必知道醫健通App的各項功能。有時剛教完的步驟，他們轉頭便會忘記，所以我需要耐心地教導，讓他們慢慢掌握如何使用這些功能。」黃同學指參與這次計劃不但培養了自己的耐性，亦讓她明白到只要有人肯陪伴，長者同樣樂意學習新事物。她表示日後若有類似活動會繼續參加，希望可幫助更多長者學習使用這麼有用的醫健通App。

以科技作橋樑 推廣跨代共融 是次帶隊的顏悅老師表示，希望這次計劃能讓學生可以透過科技作橋樑，在教導長者使用醫健通App的過程中，鍛錬自身的溝通和應變能力，同時培養同理心和耐性。而學校方面亦認為，醫健通App對長者有顯著的好處，如讓他們每天將測量的血壓或血糖等指標儲存於App內以便隨時查閱；讓預約看醫生變得更方便，更可於App查看過往用藥紀錄，供醫生作參考；以及有助長者加入地區康健中心和建立健康生活習慣。由於長者在無人教導的情況下，往往會抗拒使用手機應用程式，因此透過同學親身教導，既能解決長者的操作難題，又能推動跨代共融，建立社區的可持續教育；而同學與長者的互動中，亦能獲得滿足感。 趁暑假做義工回饋長者 另一位參與活動的社區青年柳欣浠小姐表示:「不少長者因為缺乏家人的協助或指導，即使下載了醫健通App，往往也不太會使用。透過這次活動，在年青人和學生的幫助下，讓他們了解醫健通App的不同功能，如學會怎樣查看待辦事項、用藥紀錄、電子針卡和長者醫療券餘額等，平日亦可查看健康相關的資訊，更可管理家人健康。」她期望未來能繼續參與這類活動，回饋社區，幫助更多長者。 招募更多年青人 持續貢獻社會 是次跨代共融試驗計劃的合作夥伴是聖雅各福群會，該會青年服務高級經理張耀基先生指，期望透過這次與醫健通合作，協助長者學習使用醫健通App，讓他們回家後亦可以透過應用程式管理自己的健康，全面整理健康紀錄。他提到，老友記對活動的反應非常踴躍，不少人更會主動發問。同時，他希望年輕人能藉此實踐跨代共融並貢獻社會，透過協助推廣醫健通，鍛鍊與長者溝通的技巧。張先生指出，由於很多長者對數碼科技無從入手，故希望招募更多年輕人參與，幫助長者學習新知識。