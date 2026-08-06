Ray Online｜林定國模擬法庭演「推父落梯」被告　陪審團一致裁定無罪

律政司法治教育領袖培訓計劃喺前北九龍裁判法院舉辦模擬法庭活動，律政司司長林定國亦有出席，扮演因金錢糾紛而涉嫌將年邁父親推落樓梯嘅「被告」，獲「法治建設辦公室」大讚「演活一個既氣憤又內疚嘅角色」，甚至令法庭氣氛一度緊繃。事後佢喺社交平台分享，上月25號經歷咗一場有驚無險的審訊，好彩最後陪審團一致裁定無罪，總算可以「洗脫嫌疑」。

特別讚揚「最佳律師」

林定國提到，每次參與模擬法庭都會盡量投入角色，希望將人物的情緒和案情的張力真實呈現，讓學員更投入整個審訊過程。雖然學員大部分都無法律背景，但由培訓、準備，到正式站上法庭，每一步都非常認真。佢又特別讚揚負責盤問佢嘅學員，面對刻意演繹一名情緒激動、內心充滿矛盾嘅被告，仍然沉著冷靜、有條不紊地提出問題，一步一步釐清案情，獲選為「最佳律師」實至名歸。