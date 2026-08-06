WhatsApp介紹8項內置功能　香港用戶即可啟用以防範訊息詐騙

詐騙訊息頻現，WhatsApp提醒香港用戶，應用程式內提供多項安全功能，協助用戶掌握誰可透過來電或訊息聯絡他們、誰可將他們加入群組，以及如何保護其帳戶，可以輕鬆啟用有關功能。 1. 將未知來電者靜音 將非通訊聯絡人的來電靜音。被靜音的來電仍會在「通話」分頁中記錄，確保不會錯過任何內容。啟用方法：選擇 「你」> 「私隱」 > 「通話」> 「將未知來電者設為靜音」 2. 群組權限 讓你選擇誰可將你加入群組：所有人、僅限你的聯絡人，或你的聯絡人（不包括特定人士）。啟用方法：選擇「你」>「私隱」 > 「群組」 > 在「誰可將我新增至群組」選單中點擊相關選項

3. 重設群組邀請連結 如果你是群組管理員，你可以停用現有的群組邀請連結並產生新的連結，令舊連結不能再用作加入群組。你亦可控制是所有成員還是只有管理員可以建立群組邀請連結。重設連結方法：開啟群組對話 > 點按群組名稱 > 點按「透過連結或 QR Code 邀請」 > 點按「重設連結」 4. 檢查已連結裝置 顯示目前已登入你WhatsApp帳戶的所有裝置，讓你可找出並移除任何你不認得的裝置。檢查方法：選擇「你」> 「已連結裝置」。取消連結裝置方法：選擇「你」>「已連結裝置」> 點按需要取消連結的裝置 >「登出」

5. 私隱檢查 這是一個引導式步驟，讓你在同一位置檢視並加強私隱設定，包括：誰可以聯絡你、誰可以看到你的個人資訊，以及你的帳戶如何獲得保護。啟用方法：選擇 「你」>「私隱」>「私隱檢查」

WhatsApp 亦設有自動化的警示，會在關鍵時刻出現，提醒用戶潛在風險，讓大家在採取行動前停下來仔細想想，再選擇繼續或停止。 1. 背景資料卡 當非聯絡人首次向用戶發送訊息時，WhatsApp會顯示一張「背景資料卡」（Context Card），展示有關發送者的背景資料，包括該電話號碼所屬國家／地區、你們是否有共同群組，以及對方是否在用戶的聯絡人名單內。用戶可在背景資料卡上直接點按「封鎖」，以封鎖並舉報該用戶。當你被加入不明群組時，亦會出現類似的「背景資料卡」，提供有關該群組的資料，讓你可選擇「留下」或「離開群組」。

2. 可疑連結警示 當用戶收到可疑連結時，WhatsApp會顯示警示提醒用戶小心詐騙，讓用戶選擇繼續開啟連結或取消操作。當連結包含異常的字元組合，可能試圖冒充其他網站時，此警示便會出現。騙徒可能利用具誤導性的字元組合，誘騙用戶點按看似正當網站，但實際上會導向有害網站的連結。 3. 螢幕分享警示 當用戶在WhatsApp視像通話期間，嘗試與非聯絡人分享螢幕時，會彈出警示。透過此工具，WhatsApp用戶可以在採取行動前停下來仔細想想，以識別並避免騙徒誘騙，減低分享螢幕時透露敏感資料，包括銀行資料或驗證碼等風險。