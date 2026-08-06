消委會｜9款電鬚刨大比拼 2398元飛利浦總評最高分 189元小米性價比最高

近年市面上不少電鬚刨均能乾濕兩用，用家不但可直接於乾爽肌膚上剃鬚，亦能在淋浴時配合剃鬚泡沫使用。消委會最新一期月刊測試了9款電鬚刨，各品牌均配備3至4個刀頭，採用圓形旋轉式或條形往復式刀頭，售價由189元至3,998元。結果顯示，所有樣本皆獲總評4分或以上，其中售價2,398元的飛利浦Series 7000/S7887/58，獲4.5分總評分，整體表現最佳。售價最便宜的189元小米S301，總評分亦獲得4分，性價比最高。 除了小米全部樣本均可乾濕兩用 清洗及防⽔功能方面，飛利浦Series 7000/S7887/58配備無線自動清洗座，每次剃鬚後能自動清除積聚於刀頭及刀網上的鬚屑，下次使用前毋須額外清潔。不過，這類清洗系統需配合專用清潔液使用，並定期更換，其餘樣本則需自行清洗刀頭。除了小米S301外，全部樣本均屬聲稱可完全防水的乾濕兩用型號，既可用於日常乾剃，亦適合於淋浴時配合剃鬚泡沫使用。相反，小米樣本則屬可水洗設計，僅刀頭部分可直接沖洗，機身、開關掣及充電接點等位置均不宜沾濕。

大部份舒適及方便程度獲4分或以上 在舒適程度上，全部樣本均獲4分或以上，其中售價飛利浦 Series 7000/S7887/58和Series 3000X X3052/00、百靈Series 9 Pro+9615s和Series 3+ 3040s，以及小米S301表現較突出，獲4.5分。至於方便程度，大部份樣本均獲4分或以上，只有飛利浦 Series 3000X X3052/00因其刀頭的面積較細，且浮動幅度較小，清理難剃部位的鬚根時表現較遜色，電量及充電進度顯示的資訊不太清晰，整體評分較低只有3.5分。百靈 Series 8 8617s及飛利浦i9000 Prestige Ultra XP9402/06的機身採用較為流線形的設計，把持及操控上更為就手，加上電量顯示及低電量提示均較清晰，整體操作較為方便，獲4.5分。

續航力最長及最短均為百靈牌樣本 電池表現方面，各樣本在完成充電後，可使用共約1小時15分鐘至2小時20分鐘。其中百靈Series 8 8617s 續航力最長，可減少日常充電的次數，同牌Series 5 52-B1200si的續航時間則最短。快速充電表現方面，全部樣本在電量耗盡的狀態下，僅需充電5分鐘便可使用至少3分鐘。當中百靈Series 6 62-G1200sine及 Series 5 52-B1200si的快充表現最突出，快充5分鐘後均能使用超過16分鐘。至於整體充電時間，大部份樣本充滿電約需1小時，惟小米S301的充電時間較長，需接近2小時。

所有樣本均通過耐用測試 在耐用程度及製造工藝上，實驗室進行了模擬約5年日常使用的耐用測試。結果顯示，所有樣本均能正常運作，未見重大故障。僅個別樣本運作時的噪音較全新使用時稍大，刀網表面亦不及全新時順滑，但整體剃鬚表現並未見明顯下降。不過，堅固程度測試亦涵蓋了樣本的耐浸、耐跌撞及耐衝擊能力，飛利浦的i9000 Prestige Ultra XP9402/06及百靈 Series 6 62-G1200si，分別因為機身在耐浸測試中入水，以及刀頭在跌落測試中損壞，而僅獲兩分。 選購及使用電鬚刨貼士

消委會提醒，消費者選購及使用電鬚刨時，應先了解自己的喜好、所需功能及預算，比較各產品的詳細規格及配件，並考慮配件的兼容性、價格及供應情況；使用電源線或變壓器充電期間，切勿同時進行濕剃，以免發生觸電危險；使用前應細閱說明書，了解產品的正確操作方法及限制；切勿以清水沖洗沒有標示可水洗的電鬚刨，即使是可水洗型號，清洗時亦應避免弄濕充電接點或電源接口，並於清洗後徹底抹乾；每次使用後應清理刀頭上的鬚屑，以維持剃鬚效果及確保衞生；若發現橡膠部件老化、變形或破損，應立即停用並安排檢查或維修；剃除較長的鬍鬚時，可先利用修剪器將鬍鬚修短，再以刀頭剃淨餘下鬚根；以及應定期為刀頭及修剪器添加適量潤滑油，有助保持運作暢順及減少磨損。