機場旅客捷運系統路軌石屎剝落　部分路段暫停6小時　旅客滯T2月台候車

香港國際機場禁區設有旅客捷運系統(APM)，連接客運大樓不同登機閘口。機管局表示，周四早上發現一號客運大樓(T1)西大堂的列車路段路軌一處有石屎剝落，導致部分路段服務暫停約6小時及調整班次。當局指，相關APM路段經搶修及檢查後已於中午前恢復服務，期間沒有收到乘客因事件而錯過航班的報告。

T1往返中場客運廊改搭巴士

機場APM列車每日清晨5時半至翌日凌晨零時30分營運。周四早上不少經機場出境的旅客表示，有APM列車服務故障，前往T1中場客運廊的201至230號登機閘口需要改用接駁巴士，亦有指在二號客運大樓(T2)辦理出境手續後，需要等候最少10分鐘才有一班APM。由於在二號客運大樓出境後，必須乘搭APM前往一號客運大樓，大批旅客滯留月台候車。

機管局回覆《am730》查詢指，周四清晨5時例行檢查APM時，在一號客運大樓西大堂列車路段路軌的一處石躉，發現石屎剝落情況。當局隨即暫停一號客運大樓東大堂至西大堂的離港列車服務，以進行緊急維修。當局安排旅客乘搭巴士往返一號客運大樓東大堂及中場客運廊，西大堂至中場客運廊APM服務則維持；期間APM服務列車班次亦有調整，旅客因而需要等候較長時間。