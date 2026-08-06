跑馬地有屋苑泳池救生員疑用假證件　22歲男被捕(更新)

跑馬地雲地利道1-5號私人屋苑雲暉大廈的持牌泳池，懷疑有救生員使用虛假救生員證件。食環署發現事件後，考慮到該泳池的當值救生員資格存疑，懷疑未按法例提供足夠合資格救生員，已指示有關泳池立即關閉，並考慮向其持牌人提出檢控。

此外，食環署已就事件報警，並已通報物業管理業監管局作同步跟進。警方表示，早前接獲相關部門轉介，昨日(6日)在該屋苑內拘捕一名22歲姓劉本地男子，涉嫌「行使虛假文書」，並檢獲一張懷疑虛假證件。被捕男子已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。