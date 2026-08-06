跑馬地有屋苑泳池救生員疑用假證件　22歲男被捕(更新)

跑馬地雲地利道1-5號私人屋苑雲暉大廈的持牌泳池，懷疑有救生員使用虛假救生員證件。食環署發現事件後，考慮到該泳池的當值救生員資格存疑，懷疑未按法例提供足夠合資格救生員，已指示有關泳池立即關閉，並考慮向其持牌人提出檢控。
此外，食環署已就事件報警，並已通報物業管理業監管局作同步跟進。警方表示，早前接獲相關部門轉介，昨日(6日)在該屋苑內拘捕一名22歲姓劉本地男子，涉嫌「行使虛假文書」，並檢獲一張懷疑虛假證件。被捕男子已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。
今年首7月巡私人泳池7000次
食環署周三向中國香港拯溺總會核實一批救生員資料，周四收到核實結果，發現一名周三在涉事泳池當值的救生員，其證件資料與總會紀錄不符，食環署隨即對泳池採取行動。署方發言人強調，泳池持牌人必須嚴格遵守《泳池規例》和牌照條件，確保泳池開放期間有足夠的合資格救生員當值。食環署會持續執行各項規管措施，包括加強突擊巡查，並在泳季高峰期增加抽查頻次。
自去年5月起實施一系列加強規管措施，包括加強突擊巡查、明確持牌人核實救生員資格的責任、引入分級懲處機制，以及加強與相關機構協作後，食環署今年1月至7月底共對逾1,400個持牌私人泳池巡查約7,000次，並透過中國香港拯溺總會核實約2,100名救生員的資格。根據紀錄，食環署亦曾於去年發現1宗懷疑聘用不合資格救生員當值的違規情況。