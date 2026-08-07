背劇本 捱排練 克服病痛 圓戲劇夢 金齡人士活出精彩第二人生

提起戲劇表演，很多人都會聯想到擁有充沛體力及強勁記憶力的俊男美女演員。但一群金齡人士卻透過戲劇藝術帶來的滿足感，克服年齡及身體上的限制，以實際行動展現「藝高齡膽大」的精神，為人生下半場開展精彩的第二人生。 金齡戲劇演員華Dee分享指，在退休初期，生活大多是在家裡坐在梳化上看電視，日復日的生活令他感到厭倦，因此決心改變。他說：「我唔想做一個成日坐喺屋企梳化睇電視嘅廢老。」 其後，他積極參與康文署及長者中心舉辦的不同活動，在機緣巧合下加入「長智戲」長者戲劇藝術訓練班，亦為退休後的生活帶來「新生」。

華Dee坦言，自己演戲最大的挑戰是患有椎間盤突出，長期承受痛楚，但對藝術的熱愛令他克服身體上的不適。他又指出，戲劇表演須經常背誦劇本，亦令他提升記憶力；透露發展演藝事業，其太太、兒女及女婿均十分支持，希望未來有機會挑戰音樂劇、電影及廣告演出。 參與戲劇後性格變得更開朗 同為「長智戲」畢業生的鄧小姐表示，疫情期間接觸戲劇表演。她坦言，參與戲劇最大的困難是自己性格害羞，故面對群眾演出時感到十分緊張。惟在導師及同儕的鼓勵和陪伴下，她逐漸走出舒適圈，擴闊了社交圈子，性格變得更開朗，同時明顯改善記憶力。

她表示，排練期間需要背誦大量台詞，無形中鍛煉大腦記憶力，由最初只能記住4位數字，到後來記住8位數電話號碼亦毫無問題，生活較以往更充實忙碌。隨着心態開放，她更大膽報讀粵劇課程，希望透過學習唱、唸、做、打等傳統藝術技巧，為高齡人生賦予全新而勇敢的意義。 另一位「長智戲」畢業生曾先生則表示，最大的挑戰來自體力問題。由於經常需要排練及上課，很多時回家洗澡時已感到疲憊不堪，甚至雙腳發軟。但憑藉對戲劇的熱愛及堅定意志，他最終克服困難，並透過戲劇訓練提升專注力，減慢身體機能退化帶來的影響。

曾先生又稱，家人起初並不理解戲劇表演的魅力，直至親身觀賞他的演出後，才明白戲劇需要大量肢體動作及情感表達。他希望未來有機會進一步接觸舞蹈藝術，挑戰更多舞台表演形式。 第二屆香港金齡藝術節9月舉行 3位金齡人士均將於第二屆香港金齡藝術節中參演劇目《第三節》。由領展「愛．匯聚計劃」贊助、Arts’ Options主辦的香港金齡藝術節，匯聚了超過170名年齡介乎55至90歲的藝術工作者，9月9至20日帶來超過40場精彩節目。