加快流轉 實現3年上樓目標 公屋聯會倡公居屋調至五五比

房屋局長何永賢日前提到，會探討出租公屋與資助出售房屋比例調整至「五五比」的可能。公屋聯會對香港首份五年規劃提出多項建議，包括豐富房屋階梯，將資助出售房屋比例和出租公屋進一步調整至五五比。此外，亦建議重推出售公屋計劃，讓市民有更多置業選擇，同時紓緩房委會財政壓力。

今屆政府冀在2026/27年度把公屋綜合輪候時間降至平均4.5年。公屋聯會認為，隨着公營房屋供應「頭輕尾重」的情況改善，可考慮調整出租公屋和資助出售房屋的比例，由六比四，進一步調整至五五比。立法會議員、公屋聯會副主席梁文廣表示，未來公營房屋供應量既可以滿足出租公屋，亦可以增加資助出售房屋的數量，若現時不去研究，將令計劃的整體推進時間延遲。他認為，政府應該在五年規劃研究和落實調整「五五比」，以便令房屋供應緊貼時間發展。