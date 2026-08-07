消委會測試9款電鬚刨整體表現理想 小米最平僅189元性價比高

男士不時會用電鬚刨保持儀容整潔，若選用不當或可能刮傷皮膚。消委會測試市面上9款電鬚刨，發現大部分型號在舒適程度、方便程度、剃鬚效果、電池表現等均表現理想，惟有樣本充電時間偏長，需兩小時才充滿電。消委會提醒，大部分電鬚刨建議每1.5至2年更換刀頭及刀網，兩者一般不屬保用範圍，消費者購買前宜先了解配件價格及供應情況。
消委會聯同多個消費者組織測試9款本港有售的電鬚刨，售價由189至3,998元不等，模擬每3日剃鬚1次情況，從剃鬚效果、舒適度、方便程度、電池表現、耐用性及工藝等多方面評分。測試發現其中售價2,398元的飛利浦Series7000/S7887/58，獲4.5分總評分，整體表現最佳。售價最便宜的189元小米S301，在剃鬚效果只有3.5分，但在其他方面表現理想，總評分取得4分。
刀頭面積細影響清理效果
在各細分項評分方面，大部分樣本在方便程度均獲4分或以上，當中獲4.5分的有2,998元的百靈Series 8 8617s，以及售3,298元的飛利浦i9000 Prestige Ultra XP9402/06。但飛利浦Series 3000X系列的X3052/00因其刀頭的面積較細，且浮動幅度較小，清理難剃部位的鬚根時表現較遜色，電量及充電進度顯示的資訊不太清晰，只有3.5分。
至於在耐用程度及製造工藝評分方面，飛利浦的i9000Prestige Ultra XP9402/06以及百靈Series662-G1200si，分別因為機身在耐浸測試中入水，以及刀頭在跌落測試中損壞，而僅獲2分。其他型號均獲4分或以上。
可洗型號避免弄濕充電口
消委會表示，消費者選擇電鬚刨應了解自己的喜好、所需功能及預算，比較各產品的詳細規格及配件，並考慮配件的兼容性、價格及供應情況。即使是可洗型號，清洗時亦應避免弄濕充電接點或電源接口。