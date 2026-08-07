消委會測試9款電鬚刨整體表現理想 小米最平僅189元性價比高

男士不時會用電鬚刨保持儀容整潔，若選用不當或可能刮傷皮膚。消委會測試市面上9款電鬚刨，發現大部分型號在舒適程度、方便程度、剃鬚效果、電池表現等均表現理想，惟有樣本充電時間偏長，需兩小時才充滿電。消委會提醒，大部分電鬚刨建議每1.5至2年更換刀頭及刀網，兩者一般不屬保用範圍，消費者購買前宜先了解配件價格及供應情況。

消委會聯同多個消費者組織測試9款本港有售的電鬚刨，售價由189至3,998元不等，模擬每3日剃鬚1次情況，從剃鬚效果、舒適度、方便程度、電池表現、耐用性及工藝等多方面評分。測試發現其中售價2,398元的飛利浦Series7000/S7887/58，獲4.5分總評分，整體表現最佳。售價最便宜的189元小米S301，在剃鬚效果只有3.5分，但在其他方面表現理想，總評分取得4分。