發布首個五年行動框架「TIGER」 中大擬成立研究生書院 把握北都機遇

香港中文大學公布新一份五年策略計劃《中大2026-2030：騰躍新程，勵行志遠》，勾畫未來5年的發展方向及策略。中大在未來5年將採用「TIGER」騰飛之躍行動框架，重點發展領域包括成立研究生書院，書院總數目增至10所。中大又會把握北部都會區和河套合作區等機遇，並聚焦生命健康科技和人工智能等領域，進一步融入國家科研創新體系。

中大在新一份策略計劃中提到，將成立研究生書院，書院總數目增至10所，將悠久的書院制度傳統延伸至研究生層面，為來自世界各地的研究生營造充滿活力的國際化環境，促進跨學科交流。此外，中大將建構國際化旗艦本科課程及發展特色育人項目，並將創新、創業及可持續發展理念納入課程，推動產學融合及知識轉移，吸引及培育本地及非本地優秀創新人才。中大亦將革新通識教育，融合國民教育與全球視野；同時加強與中大(深圳)及大灣區院校的合作，拓展海內外及大灣區交流實習，支援學生身心發展及終身學習。