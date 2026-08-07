發布首個五年行動框架「TIGER」 中大擬成立研究生書院 把握北都機遇

香港中文大學公布新一份五年策略計劃《中大2026-2030：騰躍新程，勵行志遠》，勾畫未來5年的發展方向及策略。中大在未來5年將採用「TIGER」騰飛之躍行動框架，重點發展領域包括成立研究生書院，書院總數目增至10所。中大又會把握北部都會區和河套合作區等機遇，並聚焦生命健康科技和人工智能等領域，進一步融入國家科研創新體系。
中大在新一份策略計劃中提到，將成立研究生書院，書院總數目增至10所，將悠久的書院制度傳統延伸至研究生層面，為來自世界各地的研究生營造充滿活力的國際化環境，促進跨學科交流。此外，中大將建構國際化旗艦本科課程及發展特色育人項目，並將創新、創業及可持續發展理念納入課程，推動產學融合及知識轉移，吸引及培育本地及非本地優秀創新人才。中大亦將革新通識教育，融合國民教育與全球視野；同時加強與中大(深圳)及大灣區院校的合作，拓展海內外及大灣區交流實習，支援學生身心發展及終身學習。
策略又提到，將進一步吸引來自世界各地的優秀學生、學者及科研人才。為吸引優秀學生，中大今年設立「香港中文大學鳳凰獎學金」，向本地及海外公開試成績優異的學生提供獎學金及海外交流機會。
聚焦AI和生命健康科技等
中大又指，將充分把握北部都會區、河套合作區及粵港澳大灣區帶來的機遇，並聚焦生命健康科技、人工智能、量子科學及綠色科技等前沿領域，進一步融入國家科研創新體系，積極參與航天、極地及深海等重大科研項目，推動從南極科學考察、航天探測到世界級創新技術轉化的全方位發展。
今次是中大校長盧煜明自去年上任後制定的首個五年計劃。他表示，計劃除了是中大發展的重大里程碑，更是對接國家「十五五」規劃、積極配合香港首個五年規劃的黃金五年。他指，中大將繼續發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，不但在生命健康科技、人工智能及量子科學等領域推動突破，也積極參與國家科研任務。在新策略計劃下，中大期望不單只創造學術成果，更能孕育影響香港、貢獻國家、惠及世界的知識和人才。