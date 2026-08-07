部分服務點一年僅數十人次到訪 申訴專員查流動圖書館服務

政府積極鼓勵全民閱讀，除設立固定圖書館外，在距離偏遠地區安排流動圖書館。申訴專員發現，流動圖書館不時需要暫停服務，而不同服務站使用率差距甚大，部分公共屋邨站點每年僅錄得數十人次到訪，「喜」動圖書館到校活動次數偏低。申訴專員宣布展開主動調查行動，審研康文署的流動圖書館、「喜」動圖書館及自助圖書站服務，如何善用設施更好地在不同群組推廣閱讀文化。

康文署現時除設有71間固定圖書館外，另營運12間以圖書車形式運作的流動圖書館，在全港112個服務站提供借閱服務；另有兩間同以圖書車形式運作的「喜」動圖書館，以外展形式走訪學校及社區。另外，目前港島、九龍及新界各設一個自助圖書站，提供24小時借還書、繳款及領取預約資料服務。2025年，上述三項服務合共錄得約57.5萬人次到訪，借出約39.7萬項圖書館資料。