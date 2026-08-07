部分服務點一年僅數十人次到訪 申訴專員查流動圖書館服務

政府積極鼓勵全民閱讀，除設立固定圖書館外，在距離偏遠地區安排流動圖書館。申訴專員發現，流動圖書館不時需要暫停服務，而不同服務站使用率差距甚大，部分公共屋邨站點每年僅錄得數十人次到訪，「喜」動圖書館到校活動次數偏低。申訴專員宣布展開主動調查行動，審研康文署的流動圖書館、「喜」動圖書館及自助圖書站服務，如何善用設施更好地在不同群組推廣閱讀文化。
康文署現時除設有71間固定圖書館外，另營運12間以圖書車形式運作的流動圖書館，在全港112個服務站提供借閱服務；另有兩間同以圖書車形式運作的「喜」動圖書館，以外展形式走訪學校及社區。另外，目前港島、九龍及新界各設一個自助圖書站，提供24小時借還書、繳款及領取預約資料服務。2025年，上述三項服務合共錄得約57.5萬人次到訪，借出約39.7萬項圖書館資料。
不過，申訴專員公署指出，流動圖書館不時需要暫停服務，而不同服務站使用率差距甚大，如位處不同公共屋邨的流動圖書館服務站，每年到訪人次由數十至數千不等，反映選址安排有改善空間；「喜」動圖書館到校活動次數偏低。另亦有意見認為流動圖書館服務時間及停泊位置未能切合市民需要，並要求增設自助圖書站。
申訴專員陳積志表示，公共圖書館是推動全民閱讀的重要基礎設施，而流動圖書館、「喜」動圖書館及自助圖書站則可填補固定圖書館未能覆蓋的服務需要。
公署提到，內地不少城市已建立覆蓋廣泛的自助圖書站網絡，並引入數碼閱讀、人工智能及虛擬實境等技術提升閱讀體驗，同時透過多元活動將閱讀融入市民日常生活，相關經驗值得香港借鏡。
公署指，展開主動調查行動，詳細審研流動圖書館、「喜」動圖書館及自助圖書站服務，包括服務規劃、設施的維修保養、引進科技的措施、檢討服務的機制、推廣及宣傳工作等，同時亦會審視如何善用這些設施，更好地在不同群組推廣閱讀文化。