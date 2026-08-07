周末期間極端酷熱 新界多區高逾36度

截至昨午5時，強颱風白海豚中心位於浙江溫州以東約1130公里的西北太平洋海面，預料以西北偏西移動，今日橫過琉球群島後進入東海，隨後移向浙江至福建北部一帶。颱風燦鴻周三下午在日本東京以東海面生成，中央氣象台昨傍晚預計，燦鴻將以每小時20至25公里的速度向西北方向移動，強度變化不大。

西北太平洋再有熱帶氣旋形成，繼颱風白海豚、鯨魚後，新生成颱風燦鴻。天文台預計，受白海豚的外圍下沉氣流影響，周末期間天氣極端酷熱，新界部分地區氣溫達攝氏36度或以上。此外，位於海南島附近的低壓區會在未來一兩日大致移向南海中北部，為該區帶來不穩定天氣。

香港天文台指，廣東沿岸今日風勢微弱，天色普遍晴朗及酷熱。位於海南島附近的低壓區會在未來一兩日大致移向南海中北部，並為該區帶來不穩定天氣。同時，受白海豚的外圍下沉氣流影響，周末至下周初華南日間極端酷熱，新界多區達36度以上，當中打鼓嶺高達38度，上水亦達37度，而高溫亦會觸發雷雨。預料一股西南氣流會在下周中期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。

衛生防護中心提醒市民，應採取適當措施預防高溫引發的疾病，例如熱痙攣、熱衰竭和中暑。市民宜適時補充水分，以防脫水；穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱；保持室內空氣流通和適宜的溫度和濕度，例如打開窗戶，或使用風扇/冷氣。