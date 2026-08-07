新一批銀債 保證息率4.25厘勝去年 目標發行500億元 8.21起申請認購

政府公布新一批銀色債券發行細節，保證息率4.25厘，高於上一批銀債的3.85厘。新一批銀債每手1萬元，年期3年，維持每半年派息一次，目標發行額500億元，可視乎認購反應，將發行額上調至最多550億元。財經事務及庫務局長許正宇昨表示，為避免銀債集中於部分投資者，每人最多獲發100萬元，即100手債券。
新一批銀債認購期由8月21日上午9時至9月4日下午2時結束，並於9月15日發行。於1967年或之前出生並持有有效香港身份證的市民，可透過配售銀行或指定證券經紀提出申請。每位申請人只能透過一間機構提交申請，所有重複申請均不獲受理。中銀香港個人金額產品部總經理周國昌預計，今年認購人數有望超過30萬人，建議有能力的市民可考慮申請20至30手。
一如以往，新一批銀債同樣由金管局負責發債安排，並委任中銀以及滙豐作為聯席安排行。許正宇表示，今次銀債募集到的資金將撥入基本工程儲備基金，為9個合資格項目類別作融資或再融資。
適逢美國聯儲局將於9月16日公布議息結果，滙豐銀行香港資本市場及證券服務部黃子卓認為，市場息口已經反映加息預測，預估美聯儲整個加息周期的頂點約再加息1至2次，目前香港隔夜息率約2.2 厘，1至2年期債券收益率約2.8厘至2.9厘。本次銀債提供4.25 厘保底利率，足夠滿足投資者在美國加息環境下的回報要求，料議息結果不會影響銀債本身的吸引力。