警破三合會大耳窿集團 涉放債逾2億 拘25人 4學生負責追債 最細13歲

由三合會操控的高利貸集團以持牌信貸公司掩護，一年間向2,000人放債超過2億元，期間有借貸人的利息年利率高達282%，遠超法定的48%上限。警方主動調查涉案集團後，日前採取行動拘捕25人，包括集團主腦及骨幹成員、4名負責追債的學生，年齡最細僅13歲。行動中警方在集團3個營運中心檢獲約194萬元現金，以及凍結集團成員約840萬元犯罪得益，資產合計達1,034萬元，正繼續追查黑錢的流向。

警方有組織罪案及三合會調查科今年4月起，主動調查一個由三合會操控的高利貸集團。及至本周二及三警方採取行動，突擊搜查該集團位於旺角和火炭的3個放貸及電話中心，檢獲約194萬元現金、放債紀錄及名牌手袋等，又凍結集團及骨幹成員在銀行戶口的合共約840萬元犯罪得益，相關資產合計高達1,034萬元。行動期間，25人分別涉嫌以過高利率放債、洗黑錢及刑事毀壞等罪被捕，年齡介乎13至69歲，包括多名有黑社會背景的集團主腦及骨幹成員。有組織罪案及三合會調查科警司盧嘉晉稱，有4名被捕人為學生，他們在社交平台看到「搵快錢」機會後，被招攬作不同違法工作，又形容已一網打盡涉案集團的活動網絡。

調查顯示，有三合會社團以持牌信貸公司掩護非法放債活動，並以免入息審查、「毋須審批」和「借貸優惠」等作招徠，利誘市民借貸，惟在發放貸款前會先扣起約兩成款項作行政費。有組織罪案及三合會調查科署理總督察楊君浩稱，表面上借貸利息低於法定年利率48%，但實際上收取的年利率已遠超此上限，又指有個別借貸人借貸1.5萬元，扣除3,000元手續費後實得1.2萬元，他每兩周還款3,180元、分5期還款，換言之實際年利率高達282%。

馮潤和

放貸中心分工明細 有組織罪案及三合會調查科高級督察馮潤和說，集團營運手法精密，旺角的放貸中心由骨幹成員在境外遙距營運，其大門長期鎖上，門外閉路電視更被職員及主腦長期監察。他續指，中心內部運作分工明細，分別由不同成員負責為客戶填寫貸款申請、負責發放貸款事宜，以及負責扣起貸款的行政費，而集團更企圖利用成員互不關聯的營運架構，阻礙警方構建完整的證據鏈條。兩個分別設於旺角及火炭的電話中心每日運作，由基層成員以cold call形式或透過社交平台，向市民推銷貸款計劃，中心近期亦不斷轉換營運地址逃避追查。

派未成年人士上門追債 追債方面，集團由骨幹成員負責管理各借貸人的還款進度及整理財務紀錄，並根據他們背景及還款情況採取不同追數手法。當借貸人未能如期還款，集團會追加最高達貸款總額800%的罰款。楊君浩表示，集團起初會以電話或短訊追收欠款，其後行動逐步升級，包括以電話恐嚇和上門淋潑紅油等非法手段追債；又說不少上門追債的成員年僅13、14歲，認為集團利用未成年人士進行非法活動的情況令人髮指。 行動中警方在兩個電話中心發現大量借貸人個人資料，相信是用作推銷貸款計劃和追債之用，並根據現場檢取資料和涉案公司戶口提存紀錄，推算集團過去12個月已經向逾2,000人貸款，年貸款額超過2億元。馮潤和表示，初步估算最少800萬元犯罪得益直接流向集團骨幹成員的個人戶口，又指集團主腦及骨幹成員均居於豪宅，持有大量現金及奢侈品、出入以名車代步。警方現已凍結相關人士總值逾840萬元的犯罪得益，將會對他們及關聯公司作出詳細的財富調查，追查黑錢流向。